Le président catalan exclut le déclenchement d'élections anticipées

J'étais prêt à convoquer des élections si des garanties étaient fournies. Aucune garantie ne justifie d'appeler aujourd'hui à des élections. Carles Puigdemont, président de la Catalogne

Dans un discours qu'il a reporté à deux reprises jeudi matin, le président du Parlement de la Catalogne a expliqué qu'il avait en effet envisagé de déclencher des élections anticipées pour mettre fin à la crise, mais qu'il s'est finalement ravisé à la dernière minute.

« J'étais disposé à convoquer ces élections [...] il était de mon devoir de le tenter pour éviter l'impact sur nos institutions », a expliqué le président Puigdemont qui a expliqué n'avoir pu obtenir « aucune garantie » de la part du gouvernement de Madrid que la suspension de l'autonomie de la Catalogne serait évitée si des élections étaient déclenchées.

En pareil cas, il a préféré s'en remettre à la volonté du Parlement catalan.

Le président de la Catalogne, Carles Puigdemont Photo : Reuters/Juan Medina

C'est au Parlement de décider

Après réflexion, le chef indépendantiste estime qu'il appartient désormais au Parlement de Catalogne décider de la suite des choses, à savoir de continuer ou non sur la voie du mandat en faveur de l'indépendance que lui ont donné les électeurs lors du référendum du 1er octobre dernier.

Cette décision en demi-teinte du président catalan survient à moins de 24 heures d'un vote au Sénat espagnol sur la suspension de l'autonomie de la Catalogne par le gouvernement central espagnol.

Dissension dans les rangs indépendantistes

Mercredi soir et jeudi matin, plusieurs membres de la coalition indépendantiste au pouvoir en Catalogne avaient déclaré aux médias que le gouvernement Puigdemont s'apprêtait à déclencher des élections régionales anticipées le 20 décembre pour calmer le jeu et éviter la mise sous tutelle de la région.

Au moins deux députés indépendantistes catalans opposés à cette option ont d'ailleurs remis leur démission jeudi matin en dénonçant cette intention de Carles Puigdemont qui ne s'est finalement jamais concrétisée.

Une frange de la coalition indépendantiste au pouvoir en Catalogne réclame que Carles Puigdemont déclare l'indépendance de façon unilatérale face à l'intransigeance et aux menaces de tutelle de Madrid. Des partis de gauche avaient déjà annoncé qu'ils quitteraient la coalition en cas d'élections anticipées.

D'un autre côté, en dépit du mandat qu'il a reçu lors du référendum du 1er octobre, le président Puigdemont a refusé jusqu'ici de déclarer l’indépendance de la Catalogne dans l’espoir de susciter un dialogue avec Madrid, qui a plutôt opté pour la ligne dure face aux aspirations des indépendantistes catalans.

La Catalogne a voté, début octobre, pour son indépendance lors d’un référendum jugé illégal par le pouvoir espagnol.

À quelques heures de la tutelle

À Madrid, la vice-présidente du gouvernement espagnol, Soraya Saenz de Santamaria, a réagi en plaidant une nouvelle fois en faveur d'une mise sous tutelle de la Catalogne afin d'« ouvrir une nouvelle étape où la loi soit respectée ».

Le Sénat espagnol doit se prononcer vendredi sur la mise en oeuvre des mesures d'exception réclamées par le gouvernement Rajoy dans le cadre de l'article 155 de la Constitution afin de mettre sous tutelle l'exécutif régional de Catalogne.

Madrid compte alors organiser de nouvelles élections régionales dans un délai maximal de six mois et nommer en attendant un représentant chargé de gouverner la région.

Selon Madrid, l'activation par le Sénat de l'article 155 lui donnera le pouvoir de destituer l'exécutif indépendantiste catalan sur-le-champ et de mettre sous tutelle la police régionale. Madrid compte aussi dissoudre le Parlement et mettre sous tutelle les médias publics de Catalogne.

Dans une lettre adressée jeudi au Sénat espagnol, le président Puigdemont affirme que la mise sous tutelle de la région qu’envisage Madrid en activant l’article 155 de la Constitution « dépossédera le peuple de Catalogne de ses institutions » et entraînera « une situation encore plus grave ».

Pour résoudre ce que le gouvernement de l'État a qualifié de "grave situation extraordinaire", on va créer une situation extraordinaire encore plus grave en arrachant à la Catalogne son autonomie politique. Le président de la Catalogne Carles Puigdemont

Le président Puigdemont estime d’ailleurs que la mise sous tutelle de la Catalogne est contraire à la Constitution espagnole.

Il affirme notamment que l'article 155 permet de donner des « instructions », mais pas de « destituer » ni de « remplacer » les autorités et gouvernants élus d'une région autonome.

Des manifestants devant le siège du gouvernement catalan à Barcelone Photo : Radio-Canada/Sylvain Desjardins

Des manifestants mécontents réclament l'indépendance à Barcelone

Pendant ce temps, de centaines de manifestants se sont rassemblés à Barcelone sur la Placa Sant Jaume, devant le siège du gouvernement régional, pour soutenir la proclamation d'une république indépendante.

Opposés à l'idée de plier le genou devant les menaces de Madrid, les manifestants brandissent des affiches réclamant « La République maintenant! » alors que d'autres ont opté pour « Puigdemont traître! »

Le gouvernement espagnol, quant à lui, semble plus déterminé que jamais à suspendre l’autonomie de la région dès qu'il obtiendra le feu vert du Sénat, vendredi.

« Vous me dites que les institutions catalanes ont demandé le dialogue et que ma réponse a été l'article 155 » de la Constitution, qui permet cette mise sous tutelle, « et c'est vrai », a déclaré mercredi le président espagnol Mariano Rajoy à un élu indépendantiste catalan, avant de soutenir : « C'est la seule réponse possible, la seule. »