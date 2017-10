Violents combats dans le nord de l'Irak entre les forces kurdes et gouvernementales

Les combattants peshmerga ont opposé une farouche résistance à la progression des forces irakiennes parties de la région de Zoummar, au nord-ouest de Mossoul, en prévision d’une reprise complète des postes-frontière et des positions toujours aux mains des Kurdes le long de la frontière turque.

Les forces kurdes ont ralenti l’avance des troupes fédérales irakiennes par des barrages de tirs de mortiers et des tirs de missile antichars téléguidés près d’un poste-frontière sur le tracé d'un important oléoduc.

Selon la plus haute instance de défense du Kurdistan interrogée par l’Agence France-Presse, « les forces irakiennes et les Unités de mobilisation populaire Hachd al-Chaabi soutenues par l'Iran bombardent à l'artillerie lourde les peshmerga sur le front de Zoummar et avancent en direction de leurs positions ».

Pour Bagdad, cette offensive vise à sécuriser l'oléoduc qui achemine du pétrole au port turc de Ceyhan en prenant notamment le poste-frontière de Fishkhabour, situé à l'extrémité de la province de Dohouk qui constitue, avec celles d'Erbil et de Souleimaniyeh, la région autonome du Kurdistan.

Les Kurdes reculent sur tous les fronts

Depuis le 16 octobre, le gouvernement irakien a repris aux Kurdes la totalité de la riche province pétrolière de Kirkouk, au nord de Bagdad, ainsi que des villes et régions de la province de Ninive, le long de la frontière avec la Turquie.

Le gouvernement irakien et les Kurdes d’Irak sont en crise ouverte depuis la tenue il y a un mois d'un référendum par les Kurdes d’Irak qui ont opté pour l’indépendance dans une proportion de plus de 90 %.

Bagdad, qui avait interdit le scrutin, n’a pas reconnu le résultat et a entrepris de reprendre le contrôle de toutes les zones occupées par les forces kurdes dans le nord du pays. Les peshmerga y avaient fait d’importants gains territoriaux dans le nord ces dernières années dans leurs combats contre le groupe armé État islamique.

Mercredi, le gouvernement kurde a tenté de calmer le jeu en proposant à Bagdad de geler les résultats du référendum et de cesser les combats pour tenter un dialogue. Mais le premier ministre irakien Haider al-Abadi a rejeté l’offre jeudi en affirmant qu'il n’accepterait qu’une annulation du référendum comme base pour d’éventuels pourparlers.

« Nous accepterons uniquement l'annulation du référendum et le respect de la Constitution », a déclaré M. Abadi, qui rencontre actuellement les dirigeants iraniens à Téhéran, selon un communiqué publié par son bureau à Bagdad.