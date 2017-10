« Si j'ai pilé sur des orteils, je m'en excuse », dit Coderre

« Si j'ai pilé sur des orteils, je m'en excuse. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse être en mode réalisation », a-t-il souligné mercredi soir, en entrevue avec Patrice Roy au Téléjournal 18 h.

Le maire sortant a pris comme exemple son opposition à la loi sur la neutralité religieuse pour montrer que son « style » pouvait parfois s'avérer un avantage pour les Montréalais.

« Quand vous avez le chef de l'opposition [Jean-François Lisée] qui pose des questions [à l'Assemblée nationale] sur le maire de Montréal, c'est parce qu'on dérange, constate-t-il. C'est bon signe. »

M. Coderre, qui fait l'objet de nombreuses critiques sur sa propension à vouloir contrôler l'information, a également été interrogé sur la transparence de son administration.

Il s'est notamment dit « ouvert » à revoir une directive de 2014 spécifiant que les invités du maire n'ont plus l'obligation de s'inscrire au registre de l'hôtel de ville – une consigne révélée par le quotidien Métro pendant la campagne électorale.

« Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça », a-t-il consenti. « La plupart du temps, je ne suis pas dans mon bureau de toute façon. »

L'entrevue de Denis Coderre avec Patrice Roy succédait à celle de Valérie Plante, mardi soir, au cours de laquelle la chef de Projet Montréal a reconnu que son projet de « ligne rose » était plus une « proposition » qu'un « engagement » – une nuance que le maire sortant n'a pas manqué de relever, mercredi.

« La ligne rose ne peut pas se faire », a-t-il statué, précisant que le projet était irréalisable « tel que présenté ». « Elle va être financée comment? », a-t-il ajouté, rappelant qu'Ottawa, Québec, la Caisse de dépôt et placement et son administration avaient déjà investi 10 milliards de dollars dans le prolongement de la ligne bleue vers l'est, le service rapide par bus (SRB) Pie-IX et le Réseau électrique métropolitain (REM).

On n'a jamais autant investi en transports collectifs. Denis Coderre, maire sortant de Montréal

À ce sujet, le chef d'Équipe Denis Coderre pour Montréal s'est d'ailleurs montré favorable à un prolongement du REM vers l'est une fois que la phase 1 du projet serait achevée. « La phase 2, j'ai toujours dit qu'on pourrait l'utiliser vers l'est par la suite », a-t-il certifié.

En fin d'entrevue, M. Coderre a également garanti que la population serait consultée avant que des fonds publics ne soient investis pour le retour du baseball majeur à Montréal. Il ne s'est toutefois pas engagé à tenir de référendum, comme le voudrait Projet Montréal. « Il y a d'autres moyens de consulter », a-t-il indiqué, sans spécifier lesquels.