Affaire Salvail : des techniciens inquiets de leur avenir incertain

Ces événements découlent des allégations d'inconduite sexuelle visant l'animateur et producteur Éric Salvail.

Mardi, l’entreprise de production et de distribution Media Ranch, dirigée par Sophie Ferron, ainsi que Vivianne Morin, directrice générale de Salvail & Co., ont fait l’acquisition de la maison de production.

Des représentants de Media Ranch et de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) se sont rencontrés, mercredi, pour discuter du sort des pigistes qui travaillaient sur les cinq productions de Salvail & Co.

Au terme de cette réunion, l’AQTIS a souligné la bonne foi de Media Ranch, tout en rappelant que la situation était difficile en raison de l’arrêt immédiat de productions qui impliquaient directement Éric Salvail.

Le Groupe V Média a cessé toute collaboration avec l'animateur et sa maison de production Salvail & Co. L'émission En mode Salvail a donc été annulée, et les employés ont été remerciés.

« Actuellement, les gens ne travaillent plus », affirme le directeur général de l’AQTIS, Gilles Charland, qui indique que les discussions concernent notamment la portée de l’entente collective.

Est-ce que ces gens-là qui avaient une perspective d’emploi jusqu’en juin prochain pour "En mode Salvail"...? Est-ce que l’entreprise est tenue d’honorer ses engagements et tout? Alors ce sont des débats juridiques potentiels à venir. Gilles Charland, directeur général de l'AQTIS

« L’idéal, poursuit M. Charland, c’est de trouver une solution le plus rapidement possible, parce que le nouvel entrepreneur Media Ranch est à la recherche, pas juste à V, mais avec d’autres producteurs, de contrats et de projets d’émission qu’il a soumis. »

Selon Gilles Charland, il est possible que certaines émissions qui étaient produites par Salvail & Co. reprennent rapidement, mais il n’y a pas d’entente formelle pour le moment.

Éric Salvail s’est retiré de toutes les activités de sa maison de production la semaine dernière, à la suite d’une série d’allégations d’inconduite sexuelle révélées dans le quotidien La Presse.

Au moins trois plaintes pour agression sexuelle ont été déposées au Service de police de la Ville de Montréal contre l’animateur de télévision et producteur.

Avec les informations de Normand Grondin