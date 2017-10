Le président catalan refuse de rencontrer le Sénat espagnol

Il estime que cette rencontre sera inutile, puisque le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, semble fermé au dialogue, a indiqué un porte-parole de M. Puigdemont.

Madrid a d'ailleurs refusé jusqu'ici de rencontrer le dirigeant catalan tant qu'il n'aura pas officiellement renoncé à la déclaration d'indépendance.

Carles Puigdemont était convié à venir présenter son argumentation contre l'application de l'article 155 de la Constitution espagnole, qui permet la suspension de l'autonomie de la Catalogne et l'administration de la région par Madrid. L'article 155 n'a jamais été utilisé en Espagne depuis qu'il a été ajouté à la Constitution en 1978.

Le Sénat doit d'ailleurs voter vendredi sur la mise en œuvre de cet article ou non, à la demande du président Mariano Rajoy. Le gouvernement espagnol souhaite ainsi destituer l'exécutif catalan, diriger la région et mettre sous tutelle les médias régionaux et le Parlement durant six mois, jusqu'à l'organisation d'élections.

Le parti de Mariano Rajoy détient par ailleurs une confortable majorité au Sénat.

L'escalade

Ce vote fait suite au référendum sur l'indépendance de la Catalogne survenu le 1er octobre dernier, qui a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle du pays. Le oui l'a emporté à 90 % et le taux de participation s'élevait à 43 %.

Quelques jours plus tard, le président de la région, Carles Puigdemont, a demandé aux parlementaires régionaux de suspendre l'application d'une déclaration d'indépendance de la Catalogne afin de pouvoir négocier avec le gouvernement espagnol. Le lendemain, Madrid a exigé que Barcelone précise si elle déclarait officiellement son indépendance ou non. Dans le cas d'une réponse positive, elle menaçait d'avoir recours à l'article 155 de la Constitution.

M. Puigdemont a refusé de renoncer à une proclamation d'indépendance. Il a également menacé Madrid de voter au Parlement une « déclaration formelle d'indépendance » si elle « continuait à empêcher le dialogue et à poursuivre la répression ».