Le Canada s'exerce en vue d'une catastrophe maritime

L'opération « Salish Sea », qui comprend deux simulations, met d'abord en scène, mercredi, un traversier de BC Ferries, le Coastal Renaissance, en proie aux flammes, avec une centaine de passagers à bord, au large de l'île Salt Spring.

Les équipes de recherche et de sauvetage, qui comprennent une douzaine d'agences, doivent collaborer et déployer un système de réponse complet lors des exercices. Centres de réponse d'urgence, ambulanciers, services de santé et hôpitaux mettent ainsi la main à la pâte.

« La réelle valeur de ces exercices est de reprendre contact avec nos partenaires, de rafraîchir nos procédures, de voir comment elles ont évolué et de s'assurer qu'elles se déploient bien ensemble », explique Roger Girouard, commissaire adjoint de la Garde côtière canadienne.

Au final, on veut pouvoir offrir la meilleure réponse de sauvetage si un incident du genre survient. Roger Girouard, commissaire adjoint de la Garde côtière canadienne

Le dernier grand exercice similaire au Canada s'est tenu en 2010, avant les Jeux olympiques.

Une douzaine d'agences participent à l'exercice national de recherche et de sauvetage « Salish Sea ». Photo : Garde côtière canadienne

« Nous aurons une centaine de personnes qui devront se précipiter dans une glissoire et embarquer dans un bateau de secours », raconte M. Girouard. « Ça doit tester les capacités de l'embarcation, ça teste nos capacités et ça teste le parcours des rescapés et comment on peut les repérer, l'efficacité de notre système de triage. »

« L'idée est de traiter le scénario pas juste en une dimension, mais avec toutes les étapes de sauvetage », dit Roger Girouard. « Ça n'arrive pas souvent au Canada qu'on fasse des choses de cette ampleur. »

Jour 2

L'exercice explorera ensuite l'aspect « désastre écologique », dans une prolongation de l'épisode du traversier en flammes. Une simulation aura lieu jeudi et mettra en scène une embarcation de la Garde côtière.

C'est le genre de scénarios qui nous gardent éveillés la nuit. Roger Girouard, commissaire adjoint de la Garde côtière canadienne

Selon le commissaire adjoint de la Garde côtière, l'exercice « Salish Sea » va permettre de rédiger une procédure conjointe concrète et de mettre en lumière ce qui manque à ce jour pour arriver aux meilleurs résultats.