Une deuxième vie pour les tuyaux d’érablière

Un texte d’Aubert Tremblay, de La semaine verte

Depuis trois ans, une petite usine de Saint-Malachie, en Beauce, transforme une partie de ces tuyaux usagés en granules, qui serviront à faire toutes sortes d’objets : bancs de parc, sièges de balançoires, tuyaux de drainage, contenants pour produits non alimentaires, etc.

En 2017, 500 tonnes de plastique auront ainsi trouvé une deuxième vie au lieu de finir dans des sites d'enfouissement.

L’usine qui transforme ces tuyaux d'érablière est celle d’Environek, une entreprise d’économie sociale. Elle engage des gens qui ont des limitations fonctionnelles. Les tâches et les conditions de travail sont adaptées et le salaire est subventionné.

Une douzaine de MRC du Québec ont accepté de servir de points de collecte. Les acériculteurs peuvent ainsi livrer leurs vieux tuyaux à un écocentre ou à un service de gestion des matières résiduelles dans leur région, qui organise le transport.

Dans certains cas, il faut payer. Ailleurs, c’est gratuit. Il est aussi possible de livrer directement ses tuyaux usagés à l’usine de Saint-Malachie.

Le reportage d'Aubert Tremblay et Michel Poirier est présenté à La semaine verte , samedi, à 17 h, à ICI Radio-Canada Télé.

L’idée de recycler de façon industrielle les tubulures est née en 2007 dans la tête de l'entrepreneur Lionel Bisson. Il était alors président de la Régie intermunicipale de Beauce-Sud, qui gère un site d’enfouissement.

M. Bisson avait déjà une usine de recyclage de cartons. C’est là qu’il a fait ses premiers essais pour transformer des tuyaux en granules avant de faire construire l’usine actuelle, à Saint-Malachie.

Un des problèmes qu’il a dû affronter, c’est la diversité des matières. Les tubulures ne sont pas toutes faites avec le même plastique et les acheteurs de granules ont besoin d’un produit pur. Alors, il a fallu acheter plusieurs « granulateurs », explique-t-il.