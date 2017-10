Un chanteur vedette en Tchétchénie et homosexuel, porté disparu

Le jeune homme a disparu après avoir quitté Moscou pour Grozny afin d'assister au mariage de sa sœur. Sa mère a signalé sa disparition le 18 août dernier. Selon plusieurs médias russes, dont Novaïa Gazeta, le chanteur aurait envoyé un message à ses proches via WhatsApp pour les rassurer, leur disant qu'il allait au Canada, mais la famille n'a pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines.

Plusieurs médias avancent même que le jeune homme de 26 ans aurait été tué, torturé à mort dans un camp en Tchétchénie, où le gouvernement a fait l'objet de vives critiques sur la scène internationale depuis la publication de rapports troublants par un quotidien russe, ce printemps, faisant état de persécutions et de meurtres d'homosexuels par ses forces de sécurité.

Les autorités tchétchènes démentent l'assassinat du chanteur, rapporte le quotidien L'express.

En entrevue avec Le Parisien, Guillaume Mélanie, fondateur d’Urgence Tchétchénie, une association partenaire de SOS Homophobie, confirme sa disparition, mais ne va pas plus loin. « Sa disparition est confirmée, mais on ne peut pas se prononcer sur sa mort. Rien ne confirme non plus qu’il a été arrêté à cause de son homosexualité, qui n’a jamais été révélée. »

Né en Tchétchénie, à Grozny, Zelimkhan Bakaev vit à Moscou depuis plusieurs années.

En juillet dernier, le premier ministre de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, appuyé par le Kremlin, a dénoncé virulemment les allégations voulant que son régime torture et tue des homosexuels, allant jusqu'à nier que des hommes gais soient présents dans la république de l'ouest de la Russie.