Félix Leclerc sur les grands thèmes de Pieds nus dans l’aube

À l’émission Carrefour du 31 décembre 1956, Félix Leclerc évoque ses souvenirs d’enfance à La Tuque. Sur le bord d’un feu de foyer, il raconte que c’est là qu’il a vécu ses plus beaux jour de l’An, célébrés en compagnie de ses 10 frères et sœurs. Un temps des fêtes tout en contraste avec celui qui connaîtra au collège quelques années plus tard, seul et loin de sa famille. « Après ça, ça a coupé un peu carré comme on dit », confie-t-il à l’animateur Carl Dubuc. Ses parents jugeant le trajet trop long entre La Tuque et son collège à Ottawa, il devait y rester durant les vacances de fin d’année. C’est ce passage entre l’enfance et l’entrée au collège que Félix illustre dans son roman « Pieds nus dans l’aube ». Un roman que son fils Francis reprend à la caméra.

L’œuvre littéraire de Félix Leclerc

Félix Leclerc faisant la lecture d'un radioroman pour la radio de Radio-Canada. Émission C'est la vie, 20 août 1941 Photo : Radio-Canada/Henri Paul

Publié en 1946, Pieds nus dans l’aube est le premier roman de Félix Leclerc. Un récit autobiographique qui retrace son dernier été à La Tuque et la fin de son enfance. Auparavant, il avait publié Adagio, Allegro et Andante, des recueils de contes, fables et poèmes inspirés de ses radioromans écrits pour Radio-Canada. Celui que l’on considère d’abord comme « le père de la chanson québécoise » écrira au cours de sa carrière une vingtaine de livres et de pièces de théâtre. Un autre récit autobiographique, Moi, mes souliers (1955) et son roman Le fou de l’île (1958), marqueront notamment son œuvre littéraire.

De La Tuque à l’île d’Orléans : L’importance de la famille

Lise Lib, 20 mars 1976

En 1976, c’est à l’île d’Orléans que Félix Leclerc est dorénavant rattaché. Au micro de Lise Payette, il bavarde de la vie qu’il y mène et de sa famille qu’il place tout au cœur.

Mon projet, c’est d’être heureux. C’est de vivre avec ma femme et mes enfants. Félix Leclerc

Après quelques années de tournées et de succès en Europe, sa vie de famille a désormais préséance sur sa carrière. Une jeune famille composée de sa deuxième femme, Gaétane et de leurs enfants, Nathalie, 7 ans et Francis, 5 ans.

L’entrevue a été diffusée dans le cadre de l’émission Lise Lib du 20 mars 1976.

40 ans plus tard, Francis Leclerc revisite pour la première fois l’œuvre de son père avec l’adaptation du roman Pieds nus dans l’aube au grand écran. Avec ce film, le cinéaste confirme aussi que le thème de la famille lui est cher, tout comme il l’était pour son père.