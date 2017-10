Mariana Mazza et Louis T dominent les nominations aux Olivier

Alexandre Barette, Dominic Paquet et Pierre Hébert suivent avec trois nominations chacun.

Une seule femme, soit Marianna Mazza, est en nomination pour l'Olivier de l'année sur un total de sept nominations. Les autres humoristes nommés sont Louis-José Houde, Philippe Laprise, Martin Matte, François Morency, Dominic Paquet et Laurent Paquin.

Des prix seront remis dans 13 catégories, dont deux dans de nouvelles catégories : série web humoristique de l'année et Podcast humoristique de l'année.

Pour l'Olivier de la découverte de l'année, une seule femme est en lice sur cinq nommés, soit Rosalie Vaillancourt.

C'est par voie de communiqué que les nominations ont été annoncées, car la conférence de presse prévue a été annulée hier après que le fondateur et actionnaire majoritaire du Groupe Juste pour rire, Gilbert Rozon, ait été visé par des allégations d'agressions et d'inconduites sexuelles. Par ailleurs, Julie Snyder, Pénélope McQuade, Lyne Charlebois et Patricia Tulasne ont porté plainte à la police contre Rozon.

Les nominations du Gala Les Olivier

Spectacle d’humour/meilleur vendeur de l’année

Ferme ta gueule de Mariana Mazza

François Bellefeuille de François Bellefeuille

Imparfait d’Alexandre Barrette

Plus gros que nature de P-A Méthot

Rien qu’s’une gosse de Dominic Paquet

Numéro d’humour de l’année

Épilation au laser de Mélanie Ghanimé

Féminazie de Virginie Fortin

Lettre à mon ex de Julien Lacroix

Numéro d’ouverture – Gala ADISQ 2016 de Louis-José Houde

Le racisme de Didier Lambert

Capsule ou sketch web humoristique de l’année

Le courrier du cul de Sacha Bourque et Marie-Lyne Joncas

Joe le mécano de Joe Guérin

Julien de Julien Lacroix

Nicolas vous mijote – Saison 3 de Nicolas Pinson

Vérités et conséquences avec Louis T de Louis T

Série web humoristique de l’année

100 amis

L’âge adulte

L’ascenseur

Papa 2

Podcast humoristique de l’année

3 bières

Les bons dimanches

Ça ou ça

Le carré de sable

Mike Ward vous écoute

Comédie télé de l’année

Les beaux malaises – saison 3

Boomerang – saison 2

Lâcher prise

Les pêcheurs – saison 4

Les Simone

Série télé humoristique de l’année

Les Appendices

Dans ma tête – saisons 1 et 2

Infoman

Like-moi! II

Mike Ward Show

Capsule ou sketch radio humoristique de l’année

À la semaine prochaine de Michèle Deslauriers, Philippe Laguë, Dominic Paquet, Pierre Verville

Le boost! de Jonathan Roberge

Debout les comiques

Le petit monde de Billy de Billy Tellier

Debout les comiques – version estivale d’Étienne Dano

La soirée est (encore) jeune de Jean-Sébastien Girard, Olivier Niquet, Fred Savard, Jean-Philippe Wauthier

Découverte de l’année

Mehdi Bousaidan

Simon Gouache

Les Grandes Crues

Julien Lacroix

Rosalie Vaillancourt

Auteur de l’année/spectacle d’humour

François Avard, Pierre Hébert, Pascal Mailloux, Julien Tapp et Martin Vachon pour Le goût du risque de Pierre Hébert

Luc Boucher et Fabien Cloutier pour Assume de Fabien Cloutier

Simon Delisle, Thomas Levac, Mariana Mazza, Odrée Rousseau et Michel Sigouin pour Femme ta gueule de Mariana Mazza

Simon Leblanc, Olivier Thivierge pour Tout court de Simon Leblanc

Louis T pour Objectivement parlant de Louis T

Metteur en scène de l’année

Alexandre Barrette pour Imparfait d’Alexandre Barrette

Charles Dauphinais pour Le goût du risque de Pierre Hébert

Louis T pour Objectivement parlant de Louis T

Laurent Paquin pour Humble et magnifique de Julien Tremblay

Christian Viau pour Femme ta gueule de Mariana Mazza

Spectacle d’humour de l’année

Femme ta gueule de Mariana Mazza

Le goût du risque de Pierre Hébert

Imparfait d’Alexandre Barrette

Objectivement parlant de Louis T

Tout court de Simon Leblanc