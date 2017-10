Un documentaire sur les inconduites sexuelles à Hollywood est en préparation

Le duo a annoncé plus tôt cette semaine que son film braquerait les projecteurs sur « le comportement de prédateurs comme Harvey Weinstein et d'autres » et sur une culture qui « les soutient et les protège ».

Les réalisateurs ont précisé qu'ils tentaient depuis plusieurs années de tourner ce film, mais qu'ils avaient trouvé peu de personnes prêtes à témoigner publiquement et qu'aucun distributeur ne voulait s'associer au projet. Mais lorsque les allégations contre Harvey Weinstein ont commencé à se multiplier, ce fut « comme si un barrage invisible avait cédé ».

Kirby Dick a réalisé le documentaire finaliste aux Oscars The Invisible War, au sujet des agressions sexuelles dans l'armée américaine. En 2014, il a signé The Hunting Ground, qui portait sur les agressions sexuelles sur les campus universitaires. Ce dernier film avait été produit par The Weinstein Company.