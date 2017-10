Pétition contre un décret qui limite le niveau sonore des événements musicaux en France

Les musiciens Jean-Michel Jarre, Laurent Garnier et même l’ancien ministre de la Culture Jack Lang ont signé la pétition Faites du bruit pour la musique, qui s’oppose à ce décret.

Les signataires demandent au Conseil d’État d’annuler le décret. Ils sont regroupés sous le collectif la Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques.

Ce collectif désire « protéger à la fois les artistes, les exploitants des lieux clos et ouverts et les festivals ». Il s’oppose au décret, car « la limitation du niveau sonore de la musique dans les lieux publics dénature les œuvres et va à l'encontre la liberté de création ».

La Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques craint une baisse de fréquentation des événements festifs et des festivals.

Le DJ Laurent Garnier Photo : Facebook/Laurent Garnier

Le décret vise à « protéger l’audition du public » et imposerait une limite de 102 décibels. Depuis 1998, le seuil était limité à 105 décibels.

Lorsque des enfants de six ans et moins constituent le public, la limite est fixée à 94 décibels.

Les nouvelles mesures du décret doivent s’appliquer d’ici un an dans les festivals et lieux de diffusion de musique amplifiée dont la capacité d’accueil est de plus de 300 personnes.

Ces endroits devront également « informer le public sur les risques auditifs » ainsi que lui rendre disponible gratuitement des « protections auditives » comme des bouchons d’oreilles et « créer des zones ou des périodes de repos auditif » où le niveau sonore ne dépasserait pas 80 décibels.