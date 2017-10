Les costumes d’Halloween les plus populaires selon Google

Selon Google, on risque de voir beaucoup de personnes déguisées en Wonder Woman, en Harley Quinn, en clown, en licorne et en lapin cette année. Ces cinq costumes sont en tête du palmarès dressé par Google Trends d’après les mots les plus cherchés aux États-Unis dans le contexte de la fête automnale.

Certaines tendances liées à l’actualité se dégagent cette année de cette liste. La présence du clown en troisième position et du terme IT en seizième position sont des indicateurs clairs de la popularité du récent film Ça, inspiré du roman d’horreur de Stephen King du même titre.

Le nom Mario apparaît en 37e place, ce qui n’est sans doute pas étranger au fait que la mascotte de Nintendo fera un retour très attendu sur les consoles avec Super Mario Odyssey, quatre jours avant l’Halloween.

Il faut faire défiler la liste jusqu’à la 71e position pour trouver le nom de Donald Trump, qui sera assurément un déguisement de choix auprès des amateurs d’actualité cette année.

Des suggestions personnalisées

Le site Google Frightgeist offre également un système de suggestions personnalisées (en anglais seulement). En vous rendant dans la section « Costume wizard », vous pourrez indiquer vos préférences selon différents critères (plus ou moins effrayant, plus ou moins unique, plus ou moins moderne) et ainsi obtenir une suggestion tirée de la liste de Google.

En cliquant sur la suggestion, vous pourrez voir des détails sur celle-ci, tels que son rang dans le palmarès et les villes où ce déguisement est le plus populaire aux États-Unis.