Inconduites sexuelles : les humoristes ébranlés

Les humoristes se sont donné rendez-vous au Bordel Comédie Club, au centre-ville de Montréal. La soirée, qui se voulait une rencontre informelle, s’est déroulée au rythme de discussions et témoignages.

Une lettre émouvante d’une victime a été lue à l’assistance, qui s’est questionnée sur la meilleure réaction à adopter si l’on est confronté à une situation de harcèlement ou d’inconduite sexuelle.

Cette discussion, qui pourrait prendre encore du temps doit s’élargir à différents milieux de travail, estiment des participants, qui s’en veulent de n’avoir jamais su s’en rendre compte.

Je me sens tellement mal de n’avoir rien vu de tout ça. François Massicotte, humoriste

D’autres y voient un mal nécessaire.

C’était nécessaire de crever l’abcès. Kathy Gauthier, humoriste

Il y a également des interrogations sur le sort des employés et des professionnels de l'humour liés au Festival Juste pour rire. « Comment peut-on changer les choses? Est-ce qu’on a un certain contrôle sur ce qui va arriver dans l’avenir pour le prochain acheteur? », se demande Patrick Groulx. « Est-ce qu’on peut dire que ce qui s’est passé avec Gilbert, on ne veut plus que ça arrive », poursuit-il, traduisant le malaise de la communauté des humoristes.