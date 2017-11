Brentwood, cette ville que le président Trump veut libérer

Un texte de Yanik Dumont Baron

La ville de Brentwood est située à 70 kilomètres à l'est de New York. C’est une agglomération sans grand attrait, perdue dans une enfilade de villes banlieues de Long Island. Pourtant, Brentwood a des airs d’Amérique centrale.

C’est que les deux tiers de ses 60 000 habitants sont hispanophones. Les pupusas et la musique ranchera sont omniprésents. La peur aussi est omniprésente.

Un commerce typique de Brentwood Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Dans les 18 derniers mois, une série de meurtres a secoué la population de cette petite ville. Les coupables sont probablement latino-américains. Peut-être même illégaux.

Le très violent gang de rue MS-13 est montré du doigt. Un gang originaire du Salvador et présent aux États-Unis depuis au moins une douzaine d’années.

Un mémorial improvisé où les corps de deux adolescentes ont été retrouvés le 26 septembre 2016. Elles auraient été assassinées par des membres présumés du groupe criminel MS-13. Photo : Associated Press/Claudia Torrens

Candidat, Donald Trump parlait de ce gang pour justifier ses promesses musclées de respect de la loi, d’intolérance envers les immigrants illégaux. Président, Donald Trump est même venu à Brentwood pour leur déclarer la guerre.

En juillet, il a promis « de démanteler, de décimer et d’éradiquer MS-13 ».

Une après l’autre, nous libérons nos villes américaines. Pouvez-vous croire que je dise cela? Je parle de libérer nos villes. C’est comme dans les films... Donald Trump

Donald Trump s'est rendu à Brentwood le 28 juillet dernier afin d'appuyer les forces policières dans leur lutte contre le groupe MS-13. Photo : Associated Press/Evan Vucci

L’image est peut-être forte. Chose certaine, cette communauté vit les effets de deux batailles menées de front par l’administration Trump : la lutte contre le crime et contre l’immigration illégale.

Deux batailles qui semblent devenues une seule dans des endroits comme Brentwood.

En quelques mois, les autorités ont intensifié leurs activités dans la région de Long Island. Résultat : plus de 200 membres présumés de MS-13 ont été arrêtés, mais aussi de nombreux résidents sans lien apparent avec un gang de rue.

Arrestations arbitraires

Les policiers « nous ont abordés au hasard » pour un contrôle d'identité, assure la jeune Ana Mendoza. C’était au printemps, alors qu’elle se rendait à la bibliothèque avec son copain Darwyn, aussi hispanophone.

Ana Mendoza Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

L’adolescente est citoyenne américaine. Darwyn est sans papiers, mais sans histoire, assure-t-elle. Quelques mois après cette rencontre, Darwyn a été arrêté. Détenu durant plus de trois mois, il tente maintenant d’éviter l'expulsion.

« Les gens sont inquiets », explique Ana Mendoza.

Les autorités n'arrêtent pas que des membres du gang MS-13. Ils arrêtent aussi des immigrants qui n'ont rien à voir avec eux. Ana Mendoza

Des gens souvent entrés illégalement aux États-Unis.

Sous la présidence de Donald Trump, les autorités de l’immigration ont obtenu plus de latitude qu’elles n’en avaient sous Barack Obama. Et les policiers ont choisi de partager plus d’information avec elles.

Ainsi, tous les sans-papiers peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine; pas seulement ceux qui ont été reconnus coupables de crimes sérieux.

Résultat, une explosion des arrestations des illégaux. À l’échelle du pays, une hausse dépassant les 40 % en comparaison avec la dernière année sous Barack Obama.

Le nombre d’expulsions, lui, n’est pas aussi élevé. D’abord, parce que moins de gens ont tenté d’entrer aux États-Unis depuis que Donald Trump a été élu. Ensuite, parce les défenseurs des immigrants ont plus de ressources pour bloquer ces expulsions.

« Les gangs, avance Victoria Daza, c'est une excuse bien pratique pour imposer un [plan] anti-immigrant à Long Island. » Militante avec le groupe Long Island Jobs with Justice, elle décrit un climat de peur qui s’est installé chez les Latino-Américains, légaux ou non.

Victoria Daza Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Victoria Daza assure que plusieurs hispanophones de la région ne contactent plus les policiers, par crainte d'être aussi ciblés par les agents de l'immigration. Ni même pour témoigner d’un crime ou dénoncer un mari violent.

« La marge est étroite », admet Larry Zacarese. Cet ancien policier craint que les résidents de Brentwood ne fassent plus confiance aux policiers. Républicain, il est le favori pour être élu shérif dans le comté qui englobe Brentwood.

Larry Zacarese croit que le président n’aide pas les autorités avec ses déclarations parfois très tranchantes.

Je pense que le comportement tapageur et dérangeant du président Trump effraie des gens. Larry Zacarese

Ancien policier, Larry Zacarese est le favori pour devenir le prochain shérif du comté de Suffolk, qui englobe la ville de Brentwood. Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

S'il est élu shérif, Larry Zacarese compte pourtant maintenir le cap. À ses yeux, la réponse des autorités est proportionnelle au danger que posent des groupes comme MS-13.

« L'important, ce sont les gangs, les pires des pires. Pas les gens qui n'ont qu'un problème de visa », explique-t-il.

Une famille frappée de plein fouet

Un message qui résonne bien chez les Mickens, une famille directement touchée par cette violence. Nisa avait 16 ans lorsqu’elle et une amie ont été massacrées à coup de bâtons de baseball et de machettes.

C’était il y a à peine un an, et les suspects feraient partie de MS-13. Dans le petit salon de la maison familiale, les photos de Nisa sont partout. Entourées de messages d’amours, de bons souvenirs. Une série d’hommages pour aider à accepter l’incompréhensible.

Robert Mickens, donc la fille Nisa a été tuée par des membres présumés du gang MS-13. Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

« J'aime bien ce que je vois », explique son père, Robert Mickens.

[Le président] semble nettoyer les rues autour d'ici [...] Je sais que ça prendra du temps, mais je suis certain qu'il aidera à éliminer la menace de ces gangs. Robert Mickens

Dehors avec des amis, son fils ne semble pas aussi convaincu. Andre Mickens montre du doigt le lampadaire qui vient de s’allumer. La nuit tombe, et il vaut mieux rentrer pour éviter de mauvaises rencontres avec un gang de rue.

Andre Mickens, le frère de Nisa, a moins confiance que son père dans la capacité de la police à éliminer la menace des gangs. Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Ses amis hochent la tête lorsque Andre Mickens raconte son rêve : quitter une ville où le danger le guette trop souvent. Il le souligne : ce ne sont pas les Latino-Américains qui l’inquiètent ni les sans-papiers.

« J'aime bien les immigrants. Mais qu'ils soient ici légalement ou non, il ne faut pas qu'ils empoisonnent cette place où l'on vit. C'est ça qui fait de Long Island une place où on ne veut pas habiter », conclut-il.