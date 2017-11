Les lauréats des Prix littéraires du gouverneur général 2017 sont connus

La liste complète des lauréates et lauréats 2017 en français

Romans et nouvelles :Christian Guay-Poliquin pour Le poids de la neige(La Peuplade)

« Dans Le poids de la neige, un roman résolument nordique, la neige omniprésente avale le pays et les gens. Au cœur d’un décor aux accents d’apocalypse, la tension est constante. Les petites et grandes peurs sont exacerbées, tout comme la crainte d’une trahison. La poésie de l’écriture de Christian Guay-Poliquin nous tient en haleine le temps d’un hiver. »

– Julie Hétu, Monia Mazigh, Yvon Paré, membres du jury

Poésie :Louise Dupré pour La main hantée(Éditions du Noroît)

L'auteure Louise Dupré Photo : toma iczkovits/Toma Iczkovits

« En pleine maîtrise de son art, Louise Dupré plonge au cœur de sa propre contradiction avecLa main hantée, en adoptant une position de risque extrême. Elle embrasse la part sombre de l’humain, convoque les vivants, donnant à lire une œuvre en forme d’appel à la tendresse, le poème toujours à sa rescousse. »

– Valérie Forgues, Hélène Harbec, Lenous Suprice, membres du jury

Théâtre :Sébastien David pour Dimanche napalm (Leméac)

Le dramaturge Sébastien David Photo : Julie Artacho

Aphasie volontaire et sénilité sont désormais au menu du « dimanche poutine » de la famille québécoise. C’est le constat provoquant que dresse Sébastien David dans Dimanche napalm, une pièce incendiaire soufflant sur les braises du souvenir d’événements récents. Des personnages inoubliables qui pourraient bien sombrer dans la déflagration de la sauce brune.

– Marcelo Arroyo, Robert Claing, Dominique Lafon, membres du jury

Essais :Serge Bouchard pour Les yeux tristes de mon camion(Les Éditions du Boréal)

L'anthropologue et auteur Serge Bouchard Photo : Pedro Ruiz

– Maxime Catellier, Jean Morency, Claire Varin, membres du jury

Littérature jeunesse :Véronique Drouin pour L'importance de Mathilde Poisson(Crypto)

L'auteure Véronique Drouin Photo : Martine Doyon

« Depuis le départ de son père, Mathilde a quitté le cégep afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère devenue alcoolique. La jeune fille est caissière dans une épicerie, où elle subit l'humeur exécrable d'un supérieur qui la harcèle sans répit. Incapable d'en sup­porter davantage, Mathilde décide d'en finir avec cette vie infernale. Mais un jeune garçon l'en empêche au dernier moment. Tout de blanc vêtu, il dit s'appeler Mot et, de toute évidence, il aime la confrontation. Qu'il soit ange ou démon, Mathilde est bien déterminée à semer cet étrange personnage qui s'attache à ses pas et l'oblige à se remettre en question. »

– Sandra Dussault, Micheline Marchand, Sylvain Meunier, membres du jury

Littérature jeunesse (livres illustrés) :Jacques Goldstyn pour Azadah(La Pastèque)

L'auteur et illustrateur Jacques Goldstyn Photo : La Pastèque

« Jacques Goldstyn réussit le tour de force de nous raconter un sujet grave avec une touche poétique. Les images et le texte s’équilibrent habilement pour communiquer avec justesse les émotions du récit. Azadah met en relief le pouvoir du rêve et l’importance de trouver les moyens pour y arriver. »

– Édith Bourget, Anne-Claire Delisle, Yayo, membres du jury

Traduction de l'anglais vers le français :Daniel Poliquin pour Un barbare en Chine nouvelle(Éditions du Boréal), traduction de Barbarian Lost: Travels in The New China,d'Alexandre Trudeau