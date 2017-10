Julien chamboule ses trios, alors que Hemsky souffre d'une commotion

De retour d’un difficile voyage dans l’Ouest américain, les hommes de Claude Julien ont repris le travail en vue du match de mardi contre les Panthers de la Floride.

Il y avait un absent notoire : Ales Hemsky souffre d’une commotion cérébrale. Il n’était pas sur la glace à Brossard. Hemsky a joué à peine deux minutes lors du match de vendredi face aux Ducks d'Anaheim et a quitté la rencontre après avoir subi des mises en échec de Josh Manson et de Corey Perry.

Paul Byron s’est retrouvé à l’aile gauche de Jonathan Drouin. Artturi Lehkonen complétait cette unité. Pacioretty a patiné à gauche de Phillip Danault et d'Andrew Shaw.

Charles Hudon, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher ont été réunis sur un trio tandis qu'Alex Galchenyuk s'est retrouvé à gauche de Michael McCarron et de Nikita Scherbak, rappelés du Rocket de Laval dimanche. Torrey Mitchell et Jacob De La Rose étaient les deux autres attaquants en uniforme.

Sur le plan offensif, Drouin connaît un début de saison respectable avec deux buts et cinq points en huit matchs, bien que son ratio défensif se chiffre à -5. Quant à Pacioretty, il n'a qu'un seul point, un but marqué lors de la rencontre inaugurale à Buffalo, le 5 octobre. Son ratio défensif est de -4.

Nouveaux trios des Canadiens :

Byron - Drouin - Lehkonen

Pacioretty Danault Shaw

Hudon Plekanec Gallagher

Galchenyuk - McCarron - Scherbak — Antoine Deshaies (@antoinedeshaies) October 23, 2017

Les duos de Claude Julien en défense #habs :

Mete-Weber

Alzner-Benn

Davidson-Petry — Antoine Deshaies (@antoinedeshaies) October 23, 2017

Plus de détails à venir.