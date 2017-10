Halep entame les finales de la WTA du bon pied

La Roumaine a signé deux bris par manche pour mettre une première victoire en banque dans ce tournoi de fin de saison regroupant les huit meilleures joueuses du globe. Garcia n'a ravi le service d'Halep qu'une seule fois, dans la manche initiale.

La favorite a pris sa revanche sur la Française, qui l'avait empêchée de mettre la main sur le titre à Pékin plus tôt ce mois-ci. Garcia s'était imposée 6-4 et 7-6 (7/3) pour remporter le cinquième tournoi de la WTA de sa carrière, son second de la campagne.

D'ailleurs, il s'agissait de la première rencontre d'Halep en tant que reine du circuit féminin.

L'autre duel de la journée, opposant Caroline Wozniacki (no 6) à Elina Svitolina (no 4), n'a pas du tout rempli ses promesses.

Wozniacki a aisément vaincu l'Ukrainienne en moins d'une heure de jeu 6-2 et 6-0. La Danoise a affiché un taux de réussite immaculé durant ses cinq occasions de briser Svitolina. Elle a également fermé la porte à sa rivale à une reprise.

La deuxième balle de service de Svitolina lui a donné beaucoup d'ennuis. Elle a laissé filer 11 des 12 points (8 %) à ce chapitre, un profond contraste en comparaison avec Wozniacki (8 en 13; 62 %).

Étant donné que deux des quatre joueuses accéderont aux demi-finales, tant Garcia et Svitolina devront se retrousser les manches dès leur prochain match mercredi.

Dimanche, lors du lancement des hostilités, l'Espagnole Garbine Muguruza (no 2) et la Tchèque Karolina Pliskova (no 3) ont respectivement maîtrisé la Lettone Jelena Ostapenko (no 7) et l'Américaine Venus Williams (no 5).