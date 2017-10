Hockey féminin : la liste de Schuler

Un texte d’Antoine Deshaies

Comme il y a quatre ans, les championnes olympiques se frotteront au minimum à sept reprises à leurs rivales américaines, en comptant le match de dimanche à Québec.

C’est beaucoup, c’est exigeant, mais c’est nécessaire.

« On veut bien sûr gagner ces matchs, mais on veut surtout évaluer nos joueuses et tester des combinaisons de trios et de duos, explique Laura Schuler, ancienne joueuse et entraîneuse-chef du Canada. On cherche à instaurer la meilleure chimie possible. »

L’heure des choix n’a pas encore sonné pour Hockey Canada. Au moins 28 joueuses font encore partie de la formation à l’entraînement depuis le mois d’août à Calgary.

La liste finale de Laura Schuler comptera 23 noms seulement, dont 3 gardiennes.

Même si les fédérations nationales ont jusqu’au mois de janvier pour soumettre leur formation finale, les Américaines ont déjà choisi et annoncé leur groupe de 23 joueuses.

« Notre bassin de joueuses est tellement profond qu’on veut bien prendre notre temps avant de finaliser notre équipe, dit-elle. On a jusqu’au mois de janvier pour trancher, mais on pourrait décider de le faire demain matin. »

Cette situation garde les joueuses sur le qui-vive. Ou sur la corde raide. Elles ne semblent pas s’en plaindre.

« Pour nous, chaque jour est une bataille, illustre l’attaquante Natalie Spooner. On travaille vraiment très fort tous les jours parce qu’on sait qu’on peut se faire retrancher à tout moment. On espère qu’on sera plus fortes que les Américaines en février parce qu’on aura été à fond tous les jours. »

« C’est la méthode choisie par Hockey Canada et on a confiance dans l’organisation, ajoute l’attaquante Meghan Agosta, qui vise une quatrième médaille d’or olympique. C’est sûr qu’on aimerait savoir tout de suite si on fait partie de la formation, mais ce sera encore plus satisfaisant une fois l’annonce effectuée. »

L’attaquante Mélodie Daoust, qui tente de reconfirmer sa place dans l’équipe après une grave blessure au genou, vit bien avec le stress causé par l’incertitude.

« On est à 100 % dans le tapis et ça nous prépare au stress olympique, c’est une bonne chose pour nous, lance la patineuse campivallensienne. De leur côté, les Américaines n’ont plus à faire leurs preuves et peuvent donc déjà travailler leur chimie ou leurs stratégies de jeu. »

Nouveau régime, même système

À Sotchi, l’équipe canadienne était dirigée par l’ancien joueur et entraîneur de la LNH Kevin Dineen. Il avait été nommé à peine deux mois avant le début des Jeux en remplacement du démissionnaire Dan Church.

Les joueuses ont été rassurées par le calme, la confiance et le contrôle de Dineen derrière le banc.

Cette fois, Schuler est en place depuis le mois d’avril 2017. Elle mène le camp de préparation à Calgary depuis le début du mois d’août.

Elle a remporté l’argent comme joueuse aux Jeux de Nagano et gravite depuis longtemps dans le giron de Hockey Canada.

« Un poste comme celui-là vient évidemment avec de la pression, admet-elle. Au Canada, on attend l’or et rien d’autre. La pression est stimulante. La pression crée le mouvement et l’action. On croit dans notre plan. »

Schuler veut miser sur la vitesse. Elle cherche des joueuses rapides qui prennent des décisions et qui ont une vitesse d'exécution.

« Kevin Dineen nous donnait beaucoup de confiance par son expérience, mais Laura nous transmet son énergie contagieuse, avance la défenseuse Lauriane Rougeau. Les systèmes de jeu sont très similaires et sont inspirés de ceux de la LNH. Je sens toutefois que les joueuses sont plus en forme qu’il y a quatre ans et mieux armées pour affronter la rude préparation olympique. »

Avant les Jeux de Sotchi, le Canada avait signé trois victoires de suite contre les Américaines avant de perdre les quatre derniers duels. Depuis les Jeux, les Canadiennes n’ont que 5 victoires en 14 matchs.

Il y a aussi ces trois défaites de suite en finale des trois derniers Championnats du monde.

« Bien sûr qu’on a toujours ces défaites en tête, admet Natalie Spooner. Tout est à recommencer à chaque match. »

L’enjeu sera double : il y a la victoire et le billet olympique.

« Il y a encore 28 jeunes femmes extraordinaires au camp, explique Agosta. Les dirigeants pourraient prendre n’importe lesquelles et on aurait une formation vraiment solide. Ce sera dur, mais je n’ai aucun doute que les bonnes décisions seront prises. »

Laura Schuler, en compagnie de la directrice générale Melody Davidson et des hauts gradés de Hockey Canada, aura des décisions difficiles à prendre.

Avant la pression de gagner l'or, il a y la pression de trancher et de faire les bons choix.