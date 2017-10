Claude Legault raconte sa jeunesse troublée

Dans ce récit écrit par l’auteur Pierre Cayouette, l’acteur se livre comme jamais sur son parcours, celui d’un petit gars de Montréal-Nord que rien ne prédestinait à devenir un acteur adulé et un auteur chevronné.

Il a vécu très tôt un traumatisme qui l’a affecté durant de longues années. À l’âge de 5 ans, son meilleur ami, Denis, est mort devant ses yeux, happé par un camion.

« Ça a façonné un peu ce que je suis », a-t-il expliqué en entrevue avec Guy A. Lepage. Il a dit s’être senti coupable d’être vivant.

Même en vieillissant, je ne me rendais pas compte qu’une partie de mon mal de vivre venait du fait que j’aurais souhaité être mort. Claude Legault

Claude Legault en 1993 Photo : Radio-Canada/Jean Bernier

Il a eu des problèmes de consommation de drogues à l’adolescence. Dès l’âge de 13 ans, Claude Legault sniffait la colle que sa mère lui achetait pour construire des modèles réduits. Il a aussi consommé du pot, du hasch, de l’acide et de la mescaline.

L’acteur a été hanté par des idées suicidaires. Dans son livre, il raconte le moment où, au bout du rouleau, il est allé sur le pont Jacques-Cartier avec l'intention de mettre fin à ses jours en se précipitant dans le fleuve Saint-Laurent. Il a hésité, puis il est rentré chez lui.

Je pense que je n’ai jamais voulu mourir. Il y avait quelque chose en dedans qui me disait : « "Non, non, non. Tu vas te revirer de bord et tu vas retourner chez vous." Claude Legault

La relation avec sa première copine, la comédienne Martine Francke, à 16 ans, l’a aidé à oublier ses idées noires.

L’improvisation : la découverte d’une vocation

En 1982, c’est la Ligue nationale d’improvisation (LNI) qui lui a fait découvrir sa voie. Il a vu Michel Rivard, à la télévision, proclamer : « Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. » Il a répondu à l’appel, comme de nombreux jeunes de sa génération, et est tombé durablement en amour avec le jeu.

Tout ce qu’il est aujourd’hui, il le doit à l’impro, raconte Claude Legault dans sa biographie.

« Dans une galaxie près de chez vous », de Claude Desrosiers Photo : TVA Films

L’acteur a connu son premier grand succès avec l’émission jeunesse Dans une galaxie près de chez vous, qu’il a coécrite avec Pierre-Yves Bernard et qui a été diffusée de 1998 à 2001.

Il est surtout connu pour les séries 19-2 et Minuit le soir. C’est d’ailleurs son rôle dans cette dernière qui a consacré son statut de sexe-symbole au Québec, qui le fatigue un peu aujourd’hui.

Réal Bossé et Claude Legault dans la série « 19-2 » Photo : La Presse canadienne/Serge Gauvin

Dans un épisode, on voit son fessier complètement nu, et il raconte avoir été lassé des questions qu’on lui posait à ce sujet. « Des fois, dans des entrevues de 2, 3 ou 4 minutes, je me faisais parler 2 minutes de cela. »

Minuit le soir, c’était autre chose qu’une paire de fesses. Je pense que c’était une bonne série. Claude Legault

En vieillissant, cette image que l’on avait de lui est devenue un fardeau. « Quand tu te fais dire depuis 10 ans que tu es le sexe-symbole du Québec, c’est drôle, […] mais tu peux te faire prendre à ton jeu et tu te dis : "Je n’ai plus le droit de vieillir." »

L’acteur qui, à 54 ans, dit vivre une crise de la cinquantaine et avoir appris à mieux accepter le fait de vieillir à la suite de la mort d’amis proches. Il a affirmé se sentir chanceux d’être toujours en vie.

La biographie Claude Legault : improvisations libres sera en magasin le mardi 24 octobre.