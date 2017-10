Les Patriots conservent leur avance contre les Falcons

En février dernier, les Patriots ont réalisé une remontée historique durant la deuxième mi-temps du duel le plus important de la saison. En retard de 25 points, la troupe de Bill Belichick l'avait finalement emporté en prolongation.

Cette fois c'est plutôt l'inverse qui s'est produit alors que la Nouvelle-Angleterre s'est forgé une avance de 23-0, avant de voir les Falcons inscrire leurs premiers points avec seulement autour de cinq minutes à faire à la rencontre.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la défense des Patriots qui a accordé moins de 17 points à l'équipe adverse pour la première fois de la saison. C'est également la première fois que le quart rival amasse moins de 300 verges durant l'affrontement.

Matt Ryan a complété 23 de ses 33 tentatives pour des gains de 233 verges et un touché. Le receveur étoile Julio Jones est le seul à avoir atteint la zone des buts pour Atlanta (3-3).

Pendant ce temps, Tom Brady a récolté 249 verges et lancé deux passes de touché. Brandin Cooks et James White ont inscrit les majeurs pour les Patriots (5-2). White se retrouvait dans la zone des buts pour la première fois depuis son touché victorieux en prolongation lors du dernier Super Bowl.

Le'Veon Bell Photo : Getty Images/Justin Berl

Le'Veon Bell brille dans une victoire des Steelers

Le'Veon Bell a amassé un total de 192 verges autant par la course que par la voie des airs, et les Steelers ont battu leurs rivaux de division les Bengals de Cincinnati, un peu plus tôt dimanche soir, à Pittsburgh.

Bien qu'il n'ait pas inscrit de touché, Bell et ses nombreuses courses ont permis aux Steelers (5-2) de contrôler le cadran.

Pittsburgh s'en est remis à ses piliers offensifs pour obtenir la victoire. Le quart Ben Roethlisberger a lancé deux passes de touché et amassé 224 verges de gains.

Le receveur étoile Antonio Brown n'a parcouru que 65 verges en 4 attrapés, mais ce fut suffisant pour qu'il trouve la zone des buts à une reprise.

Les Bengals (2-4) tentaient d'envoyer un message à leurs adversaires après avoir commencé la saison avec un dossier de 0-3, mais ils ont plutôt passé la deuxième mi-temps à tenter de relancer leur attaque.

Le quart Andy Dalton a subi trois sacs, en plus d'être intercepté deux fois.

Performance éclatante d'Elliott face aux 49ers

Quelques jours après qu'une décision juridique eut mis sa suspension sur la glace, Ezekiel Elliott a récolté 219 verges de gains au sol et égalé un sommet personnel avec trois touchés, pour permettre aux Cowboys de Dallas de battre les 49ers de San Francisco 40-10.

Elliott a obtenu une deuxième ordonnance restrictive temporaire mardi, ce qui signifie que sa suspension de six matchs imposée à la suite d'allégations de violence conjugale a été mise en suspens. Ainsi, les Cowboys (3-3) ont reçu un coup de pouce très apprécié sur le terrain face aux Niners (0-7).

Elliott a atteint la zone des buts à deux reprises au premier quart, avant de capter une courte passe de Dak Prescott et de transporter le ballon sur 72 verges pour un autre majeur sur la première possession des Cowboys en deuxième mi-temps.

En plus de son attrapé, le porteur de ballon de la formation texane a récolté 147 verges de gains en 26 courses, ce qui représente une nouvelle marque au chapitre des verges de gains pour lui dans un match.

Cette performance a saboté l'entrée en scène du quart recrue C.J. Beathard. Il a complété 22 de ses 37 tentatives de passe pour 235 verges de gains, mais a été victime de cinq sacs, et de deux échappés.

Autres résultats pour les matchs en soirée :