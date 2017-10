Patrice Bernier marque à son dernier match avec l'Impact

Bernier a d'ailleurs fait sonner la cloche pour une dernière fois dans les arrêts de jeu à la fin de la première mi-temps, après avoir converti un tir de pénalité. Il s'agissait de son 15e but en saison régulière en MLS avec l'Impact.

Le capitaine de la formation montréalaise a quitté le terrain à la 82e minute, sous une chaleureuse ovation, pour céder sa place à Shamit Shome.

L'Impact a rendu hommage à Bernier avant la rencontre en diffusant une vidéo. Le président Joey Saputo a également accueilli le joueur et sa famille au centre du terrain avant le coup d'envoi.

Tous les éléments étaient pourtant en place pour faire de cette rencontre un moment inoubliable. Le Revolution présentait un dossier à l'étranger de 0-13-3 cette saison et les partisans s'étaient donné rendez-vous pour célébrer la carrière du capitaine, qui avait annoncé que la saison 2017 serait sa dernière.

Cependant, les 20 681 spectateurs ont plutôt vu l'Impact (11-17-6) répéter les mêmes erreurs qui l'ont coulé cette saison.

Diego Fagundez, Krisztian Nemeth et Kelyn Rowe ont toutefois joué les trouble-fête en profitant des largesses de la défensive montréalaise et le Revolution (13-15-6) a signé une première victoire à l'étranger en 2017. Le but victorieux de Rowe a jeté une douche froide sur les partisans dans les derniers instants de la rencontre.

Matteo Mancosu pensait avoir sauver l'honneur de l'Impact à la 90e minute avec un coup de pied qui a fait dévié un centre de Ballou Tabla dans le fond du filet de la Nouvelle-Angleterre.

Bernier aura disputé 151 matchs en six saisons en MLS avec l'Impact, équipe avec laquelle il avait amorcé sa carrière professionnelle en 2000 dans la défunte A-League. Il est revenu avec le bleu-blanc-noir en 2012, après un exode de neuf ans en Europe.

Plus de détails à venir...