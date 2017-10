Le joueur des Bears Eddie Jackson réécrit l'histoire de la NFL

Jackson a retourné un échappé sur 75 verges dès la première séquence à l'attaque des Panthers, puis il a retourné une interception de Cam Newton sur 76 verges pour un autre majeur tôt au deuxième quart pour donner les devants 14-0 aux Bears.

Il est devenu le premier joueur des Bears depuis Fred Evans en 1948, et le premier joueur de la NFL depuis Zach Brown des Titans du Tennessee en 2012, à marquer deux touchés défensifs dans un match.

Les Bears ont aussi effectué cinq sacs du quart aux dépens de Newton et l'ont intercepté à une autre reprise.

Les gros jeux défensifs de Jackson et de ses coéquipiers ont propulsé les Bears (3-4) vers leur deuxième victoire d'affilée, même s'ils ont été dominés dans la plupart des catégories statistiques.

Les Panthers (4-3) ont dominé les Bears au chapitre des verges de gains (293-153), du temps de possession (36:35-21:25), des jeux offensifs (69-37) et des premiers jeux (20-5).

Jacoby Brissett Photo : Getty Images/Joe Robbins

Un premier blanchissage depuis 2006 pour Jacksonville

Blake Bortles a amassé un sommet cette saison de 330 verges de gains et réussi un touché, T.J. Yeldon a effectué une course de 58 verges jusque dans la zone payante et les Jaguars de Jacksonville ont blanchi les Colts d'Indianapolis 27-0.

Il s'agissait d'un premier jeu blanc depuis une victoire de 41-0 contre les Jets de New York le 8 octobre 2006 pour les Jaguars.

Jacksonville (4-3), a ainsi mis un terme à une série de quatre revers au Lucas Oil Stadium, et est demeuré en tête de la section Sud de l'Association américaine.

Jacoby Brissett a été victime de 10 sacs du quart du côté des Colts (2-5). Ces 10 sacs représentent un record de concession pour la défense des Jaguars.

L'absence du porteur de ballon recrue Leonard Fournette, en raison d'une élongation à la cheville droite, n'a pas semblé déranger la formation de la Floride.

Les Saints gâchent le premier départ de Hundley

Les Saints de La Nouvelle-Orléans ont surmonté de nombreuses bourdes pour vaincre les Packers de Green Bay 26-17 dans le Wisconsin.

Le botteur de précision Will Lutz a contribué à la victoire avec deux placements en deuxième mi-temps, dont un d'une distance de 44 verges qui a permis aux Saints de prendre l'avance de façon définitive, 19-17 avec 10:26 à écouler au quatrième quart.

Le plongeon de Brees de la ligne d'une verge avec 4:55 à jouer au temps réglementaire a mis la rencontre hors de portée des Packers et du quart Brett Hundley, qui amorçait un premier match en l'absence d'Aaron Rodgers.

Les Saints (4-2) ont triomphé même si la défensive a accordé un touché sur une course de 46 verges à la recrue Aaron Jones dès la première série à l'attaque de la rencontre. Brees a aussi été victime de deux interceptions au premier quart.

À son premier départ dans la NFL, Hundley a complété 12 de ses 25 tentatives de passe pour des gains de 87 verges. Il a concédé une interception.

Autres résultats des matchs de l'après-midi :

Buccaneers 27 - Bills 30

Ravens 16 - Vikings 24

Jets 28 - Dolphins 31

Cardinals 0 - Rams 33

Titans 12 - Browns 9 (prol.)