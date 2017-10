Déjà, les chiffres disent que la saison du CH est pas mal finie

Beaucoup de partisans croient que les hommes de Claude Julien ont amplement le temps de redresser la barre parce qu’il reste encore 74 matchs à disputer au calendrier. Ils ne se rendent peut-être pas compte à quel point le niveau de compétitivité est élevé et à quel point l’écart entre une participation et une exclusion des séries est mince dans la LNH.

En amassant seulement trois points à ses huit premiers matchs, le CH vient de signer le deuxième pire début de campagne de sa longue histoire. Depuis la saison 1941-1942, jamais le CH n’avait connu un tel faux-départ. Mais dans les faits, ça signifie quoi?

Allons-y avec des comparaisons un peu plus contemporaines.

Depuis la saison 2005-2006, seulement six formations sur 391 ont inscrit trois points de classement ou moins à leurs huit premiers matchs. Le début de campagne du CH est donc si exceptionnel qu’il se situe dans le 1,5% des pires départs enregistrés depuis 13 ans.

Toujours depuis 2005-2006, outre le CH, seulement deux équipes ont amassé trois points de classement à leurs huit premiers matchs. Les deux ont raté les séries. Mais comme il s’agit d’un échantillon extrêmement mince, notons que 12 autres équipes ont été limitées à une récolte de quatre points de classement durant cette période. Le résultat qui tue: seulement deux de ces 12 formations (16,7%) ont pris part aux séries. Ces données laissent croire qu’avec aussi peu que trois points en banque, les chances du CH se situent bien en dessous de 16,7%.

Autre signe inquiétant: après huit matchs, le Canadien présente un affolant différentiel de -20 au chapitre des buts marqués/accordés. Toujours depuis 2005-2006, seulement 8,2% des équipes qui ont participé aux séries avaient compilé un différentiel négatif durant le calendrier régulier.

Oui, il reste beaucoup de matchs à jouer. Et oui, un redressement est toujours possible. Mais si l’on se fie à l’histoire récente de la LNH, les probabilités que le CH soit exclu du tournoi printanier se situent quelque part autour de 90%.

Qui aurait pu imaginer une telle débandade?

***

À partir de cette semaine, quel genre de cadence le CH devra-t-il maintenir pour récolter les 95 points nécessaires à une participation aux séries?

Disséquons le calendrier en dix tranches de huit matchs. La première a été catastrophique et s’est soldée par une fiche de 1-6-1. Il en reste donc neuf.

Pour participer aux séries, le CH doit en quelque sorte remporter cinq matchs sur huit (ou amasser 10 points sur 16) dans chacun des neuf prochains segments, ce qui lui procurerait 93 points avant de disputer ses 81e et 82e rencontres. Il lui faudrait alors remporter l’un des deux derniers matchs pour atteindre les 95 points et participer aux séries.

Ça veut donc dire qu’à compter de maintenant, le Canadien doit subir une transformation magique et maintenir une cadence de ,622 pour entrer en séries. On parle ici d’un rythme équivalent à celui d’une saison de 102 points.

C’est possible: en 2013-2014, les Flyers affichaient un désolant résultat de 1-7-0 (deux points) après huit matchs. Et ils avaient quand même bouclé le calendrier avec 94 points, ce qui leur avait valu le troisième rang de leur division.

Par contre, compte tenu de ce qu’on a vu chez le Canadien depuis le début, il faut porter les lunettes roses équipées d’un solide double foyer pour imaginer un tel redressement.

Ça va vraiment, mais vraiment très mal. On donnerait cher pour entendre ce qui se dit dans les bureaux administratifs de l’organisation par le temps qui court. Et aussi dans ceux des diffuseurs comme RDS et TVA Sports, qui risquent de voir leurs auditoires et leurs revenus chuter de spectaculaire façon au cours des prochaines semaines.