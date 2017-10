Ilka Stuhec pourrait rater les Jeux olympiques

La Slovène de 26 ans souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche en raison d'une chute sur le glacier de Pitztal, en Autriche.

Stuhec subira une opération mercredi.

Après sa chute, Stuhec a affiché une photo accompagnée des mots suivants sur son compte Twitter : « Malheureusement, c'était l'un de mes derniers départs pour plusieurs mois. Je suis triste et en colère en ce moment, mais je suis déterminée à effectuer un retour ».

unfortunately this was one of my last starts for a few months 😢 sad and angry at the moment, but motivated to get back 💪 pic.twitter.com/CyxOFnLeqQ