Brian Boyle retourne sur la patinoire après une leucémie

Âgé de 32 ans, Boyle avait révélé son diagnostic de LMC en septembre. Une prise de sang réalisée avant le début de la présaison des Devils avait permis de repérer la maladie, qui s’attaque au sang et à la moelle osseuse.

Les Devils ont précisé n’avoir établi aucun échéancier pour le retour au jeu de Boyle. L’ancien des Kings de Los Angeles, des Rangers de New York, du Lightning de Tampa Bay et des Maple Leafs de Toronto en sera à sa première saison au New Jersey.