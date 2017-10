Pliskova et Muguruza victorieuses en ouverture des finales de la WTA

Dans la première, la grande Tchèque (1,86 m) de 25 ans a pris de vitesse l'aînée des sœurs Williams, doyenne à 37 ans d’une compétition qu'elle est la seule des huit protagonistes à avoir remportée (en 2008).

Pliskova a gagné cette manche en une demi-heure. Elle a débordé l'Américaine avec une cadence infernale, en prenant la balle très tôt, avec peu de déchets dans son jeu : 29 points gagnants contre 19 seulement pour Williams.

Dans la seconde manche, Venus Williams, finaliste des Internationaux d'Australie et de Wimbledon cette saison, a eu une occasion de revenir dans le match à 1-1. Elle a obtenu deux balles de bris, mais Pliskova, demi-finaliste à Roland-Garros cette saison, s'en est tirée avant de réaliser elle-même un bris dans le jeu suivant pour mener 3-1, puis 4-1.

C'en était fait des chances de Venus Williams, qui a perdu une ultime fois son service à 5-2. Elle a sauvé trois balles de match avant de céder sur la quatrième pour laisser Pliskova remporter la partie en moins d'une heure et quart.

Garbine Muguruza Photo : AFP/ROSLAN RAHMAN

Muguruza souhaite la bienvenue à Ostapenko

L'Espagnole Garbine Muguruza, no 2 mondiale, a dominé la Lettonne Jelena Ostapenko (no 7), novice dans le tournoi, 6-3 et 6-4 dans le deuxième et dernier match de la première journée des finales.

Muguruza, lauréate à Wimbledon, revenue au sommet cette saison où elle a occupé le fauteuil de meilleure joueuse du monde pendant quelques semaines en septembre, a la plupart du temps maîtrisé les opérations dans cette partie.

L'Espagnole a pris le premier service de son adversaire pour mener 2-0, et a remporté une manche initiale marquée par plusieurs bris en tenant son service à 5-3.

Au second acte, Muguruza a encore réussi le premier bris, avec un revers suivi d’un coup droit dans le filet d'Ostapenko, pour mener 2-1 puis 3-1.

Muguruza semblait se diriger vers une victoire facile à 5-1, mais elle s'est fait une petite frayeur en laissant Ostapenko revenir à 5-4. Elle a finalement mis un terme à la rencontre sur son service.

Grosse révélation d'une année 2017 qui l'a vue bondir du 44e au 7e rang mondial et remporter le titre à Roland-Garros, la Lettonne Ostapenko a commis dans cette rencontre trop de fautes directes pour pouvoir aspirer à la victoire.