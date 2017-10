Julie Snyder prend ses distances avec Éric Salvail et Gilbert Rozon

« Comme vous je suis bouleversée, mes pensées vont aux victimes », a précisé Julie Snyder en introduction. Cette dernière a ensuite indiqué que « Productions J s’engage à ne plus collaborer avec Juste pour rire et Salvail & co. aussi longtemps que Gilbert Rozon et Éric Salvail seront actionnaires ou propriétaires de ces entreprises ».

Cité en exemple par Julie Snyder, le groupe Phaneuf a pris la même décision jeudi. Son président, Benjamin Phaneuf, a justifié son choix en parlant de « gestes et des actes inacceptables et condamnables ».

Visé par des allégations d’agression et d’inconduite sexuelles, après le témoignage de plusieurs femmes, Gilbert Rozon, fondateur de Juste pour rire, aurait l’intention de vendre toutes ses actions du groupe. Il a quitté ses fonctions de président de l’organisme mercredi.

De son côté, alors que plusieurs hommes affirment qu'il aurait commis des gestes déplacés envers eux, Éric Salvail, président et producteur exécutif de Salvail & Co., a déclaré jeudi qu’il se retirait des activités de sa compagnie, en plus de mettre un terme à sa carrière d’animateur pour une durée indéterminée. Dans un long message publié sur Facebook, il a également affirmé qu’une politique « pour assurer que toutes les activités de Salvail & Co soient exemptes de tout comportement qui serait déplacé » serait bientôt mise en place.