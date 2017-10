Exposition : le rêve de Corno s’est réalisé

Quelques années avant sa mort, Joanne Corneau avait parmi ses projets celui de mêler ses œuvres avec Andy Warhol. Ce dernier constituait l’une des principales sources d’inspiration de la Québécoise, qui s’était même désignée comme la relève du maître du pop art.

Corno Photo : cornostudio.com

Afin de réaliser son rêve, Corno avait contacté Paul Maréchal, l’un des plus grands collectionneurs des œuvres de l’Américain au Québec. Elle avait alors en tête une exposition à New York.

C’est finalement à Montréal, dans la galerie AKA devenue depuis le 1er octobre la galerie Corno, que les admirateurs de pop art peuvent voir le résultat des démarches de l’artiste saguenéenne. Une quinzaine d’œuvres de Corno se mêlent à 26 affiches et une cinquantaine de pochettes de disques créées par Warhol.

L'artiste Andy Warhol à Londres, en 1971 Photo : Getty Images/Powell

Interrogée dans l’émission d’ICI Radio-Canada Première Style libre, la sœur de la peintre voit dans cette exposition l'opportunité la proximité entre les oeuvres des deux artistes. Pour Line Corneau, Corno et Warhol ont aussi en commun d’avoir vu leurs œuvres particulièrement critiquées, ce qui ne les a pas empêchés d’avoir une influence décisive sur leur époque.

L’exposition Corno & Warhol se termine le 23 décembre.