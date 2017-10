Retrouvailles de la grande équipe des Alouettes 1977

Un texte de Jean St-Onge

Pas moins d’une vingtaine d’Alouettes ont passé ce week-end de retrouvailles à Montréal.

Venus des quatre coins de l’Amérique, ils se sont rassemblés dans un 5 à 7 entre amis vendredi, avant de se retrouver dans un gala au profit de la Fondation des Alouettes samedi, en attendant d’être présentés à la foule lors du match des Alouettes dimanche après-midi.

La saison 1977 a été magique pour les Oiseaux.

Jouant devant des foules de près de 60 000 personnes à tous les matchs, ils ont disputé et gagné le match de la coupe Grey contre leurs grands rivaux des années 70, les Eskimos d’Edmonton.

Faits saillants : Victoire des Alouettes de Montréal à la Coupe Grey de 1977

Pour le jeune Gabriel Grégoire qui en était à se deuxième saison chez les pros, ce sont des moments privilégiés.

« Le son de 65 000 personnes au stade olympique, c’était incroyable. Pendant le jeu, tu ne sens rien, c’est comme si tu jouais au stade de Verdun devant 200 personnes. Mais, quand ça se met à applaudir…. »

Quand Gabriel Grégoire parle de son passage chez les Alouettes, le mot privilège revient à répétition.

« Il y avait un amour d’équipe. Glen Weir, Gordon Judges, Chuck Zapiec… Ils ont été tellement fins avec moi. Chaque individu était important. Ça ne s’explique pas comment j’ai été chanceux. »

En six saisons avec les Alouettes, Gabriel Grégoire a participé à trois matchs de la coupe Grey. Il en a gagné seulement un et c’est certainement le plus mémorable.

La légende de l’agrafeuse

Ce match du 27 novembre est resté dans les annales.

Certains l’ont surnommé le « Ice Bowl », d’autres l’ont appelé le « Staple Bowl » .

Une tempête de neige était tombée la veille du match. Comme il n’y avait ni toit ni toile, on a dû dégager le terrain. On a utilisé des produits déglaçants qui ont fonctionné partiellement.

Mais, si la neige a fondu, une fine couche de glace s’est rapidement reformée.

Les Alouettes de Montréal l'emportent malgré des conditions météorologiques difficiles

Le regretté Tony Proudfoot a alors eu l’idée d’emprunter l’agrafeuse d’un employé de la construction.

Les joueurs ont posé des agrafes sur la semelle de leurs souliers. Encore à ce jour, certains se demandent, si l’avantage était physique ou psychologique.

Les joueurs des Alouettes ont toujours le sourire quand on en parle.

Gerry D’Attilio ne nie pas l’utilité des agrafes, mais ne l’amplifie pas non plus.

« Ça a peut-être aidé un peu au premier quart, mais par la suite, c’était plus psychologique. »

Celui qui a connu des années très fructueuses au poste de quart chez les Stampeders de Calgary, préfère souligner la performance de la défense montréalaise.

« Edmonton a gagné seulement 100 verges dans toute la partie, On ne voit jamais ça. »

Comme Gabriel Grégoire, D’Attilio se rappelle l’esprit de groupe des Alouettes 1977.

« On était toujours ensemble. Même pour les matchs à Montréal, on se retrouvait dans un hôtel ensemble avant les matchs. On était une vraie équipe. »

Une grosse partie de l'équipe est à Montréal pour cette célébration et ces hommes dans la soixantaine semblaient vraiment heureux de se retrouver et de revoir leur mentor, Marv Levy, solide sur jambes, à 92 ans.