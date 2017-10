« On cherchait une manière simple, mais planétaire, pour célébrer les 40 ans de la LNI », a expliqué le directeur artistique de la ligue, François-Étienne Paré, en entrevue à RDI Matin. Il souhaite que les amateurs partagent des photos et vidéos de ce toast collectif sur les réseaux sociaux, alors que lui et des collègues s’exécuteront simultanément en direct sur Facebook, dans un bar de Montréal.

La LNI est née d’un concept inventé par les Québécois Robert Gravel et Yvon Leduc. Ceux-ci se sont inspirés de la Ligue nationale de hockey pour leur nouvelle proposition théâtrale : on y retrouve des joueurs regroupés en équipes, vêtus de maillots de hockey, qui s’affrontent sur une patinoire dans un match avec un arbitre.

Les matchs d’improvisation ont donné le goût du théâtre à des jeunes de plusieurs générations. « Il y a 70 matchs ou spectacles d’improvisation qui se font chaque semaine au Québec », sans compter toutes les ligues scolaires, affirme François-Étienne Paré.

Une ligue qui a fait des petits

Depuis la fondation de la LNI, le concept du match d’improvisation s’est répandu à l’échelle globale.

« On estime qu’[il] est joué dans 30 pays et en huit langues, indique François-Étienne Paré. Ça s’est fait rapidement parce que dès les premières années, la LNI a été invitée au Festival d’Avignon, qui est sans doute le festival de théâtre francophone le plus important, et à partir de là les ligues françaises ont pris naissance. »

En dehors de la francophonie, la LNI prend part à une table ronde à la fin du mois d’octobre pour organiser les célébrations du 30e anniversaire des ligues d’improvisation italiennes.

Le 9 novembre se tiendra la soirée-bénéfice annuelle de la LNI à la TOHU, à Montréal. Tous les joueurs de la ligue seront présents pour participer à un tournoi qui opposera quatre équipes, dont une de légendes de la LNI.

Les autres équipes seront formées de joueurs sélectionnés selon leur expérience de la discipline théâtrale. « On va essayer de déterminer quelle est la meilleure génération d’improvisateurs au Québec », a dit François-Étienne Paré.