Le Rouge et Or blanchit les Carabins

La défense de Laval a tellement causé d'ennuis à l'attaque des Carabins que le quart Samuel Caron (11 en 23 /130 verges) a été retiré du match au troisième quart après avoir été victime d'une quatrième interception.

L'équipe de Glen Constantin, battue 21-16 par les Carabins en début de saison, a joué le match parfait.

Le demi défensif Gabriel Ouellet s'est illustré en réalisant 4 des 6 revirements de son équipe contre la passe. Sa performance de quatre interceptions égale un record du Rouge et Or et du circuit de football universitaire québécois.

Sans être éclatant, le quart Hugo Richard (17 en 31, 150 verges) a mené le Rouge et Or vers une sixième victoire en sept matchs devant 18 383 spectateurs, la quatrième foule en importance de l'histoire au PEPS de l'Université Laval.

Ce gain signifie que le Rouge et Or (6-1) n'a besoin que d'une victoire contre les Stingers de Concordia (3-3) au dernier match de la saison à Montréal pour s'assurer du 1er rang dans le Réseau du sport étudiant québécois.

Les Carabins (5-1), dont le calendrier a été écourté à sept matchs en raison de l'annulation de la rencontre face à Concordia pour des motifs de gastro-entérite, joueront leur dernier match contre les Redmen de McGill. En raison de cette situation inusitée, c'est le calcul du coefficient entre le nombre de victoires et de défaites de chaque équipe qui déterminera l'identité de la formation en première place. Les Carabins ont donc besoin d'un gain jumelé à un revers de Laval pour accéder au premier rang.

À 14-0 au milieu du troisième quart, l'interception de Nicolas Viens dans le territoire des Carabins, a été le point tournant de ce match.

De la ligne de 3, Jonathan Breton-Robert a aussitôt marqué le troisième touché du Rouge et Or. À 21-0 en faveur de Laval, les Carabins n'ont plus offert aucune opposition.

C'est la première fois en plus de 15 ans que les Carabins subissent un blanchissage.