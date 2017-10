Le monde de Marcel Pagnol en tournée au Québec

Le spectacle commence par une pièce de théâtre, Jules et Marcel, qui présente la correspondance de Marcel Pagnol avec un autre célèbre artiste provençal, l’acteur Raimu (Jules Auguste Muraire, de son vrai nom). Ces lettres ont été rassemblées par Nicolas Pagnol, tel que ce dernier l’a raconté en entrevue à ICI RDI.

Celui qui n’a jamais rencontré son grand-père avait dû, jusqu’à cette découverte, se contenter des récits de sa grand-mère, Jacqueline Pagnol. La famille de Raimu lui a permis de retrouver les lettres envoyées par Pagnol à son acteur fétiche.

Si deux acteurs français interprètent les protagonistes, c’est le Québécois Raymond Cloutier qui a été choisi comme narrateur. Pour Nicolas Pagnol, il était important que celui qui « contextualise les lettres, qui nous raconte l’histoire soit québécois, pour qu’il prenne le public québécois par la main, avec ses codes, avec beaucoup d’amitié ».

Après la pièce, le public aura le droit à une projection de Marius, premier film – ici restauré – de la célèbre trilogie qu'il compose avec Fanny et César. Nicolas Pagnol voit ce long-métrage de 1931 comme « l’un des plus grands films parlants français » et celui « qui a marqué la naissance du film d’auteur ».

Mariusest notamment connu pour sa scène de la partie de cartes, avec la réplique « Tu me fends le cœur! », l'une des plus célèbres du cinéma français, prononcée par Raimu, interprète de César.

Après Gatineau, Dans l'univers de Marcel Pagnol – Du théâtre au cinéma! doit être présenté à Montréal, Québec, Beloeil et Lasalle.