Bouchard perd une finale en double, Görges met fin à une longue disette

Le premier titre d'Eugenie Bouchard en double sur le circuit de la WTA devra encore attendre. La Canadienne et sa partenaire belge Kirsten Flipkens ont perdu 6-7 (4/7), 6-4 et 10-6, au jeu décisif, contre la Néerlandaise Lesley Kerkhove et la Bélarusse Lidziya Marozava au tournoi de Luxembourg, samedi.