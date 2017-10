Marielle Thompson se blesse à l'entraînement

La médaillée d'or des Jeux de Sotchi et grande favorite pour répéter l'exploit à Pyeongchang a été victime d'une rupture des ligaments croisé antérieur et collatéral interne lors d'une descente d'entraînement plus tôt cette semaine à Saas Fee en Suisse.

L'Albertaine de 25 ans a chuté lourdement après avoir perdu l'équilibre dans un saut qu'elle a mal ajusté.

On l'a transporté à Vancouver pour un examen de résonance magnétique qui a confirmé le diagnostic.

« C'est une situation vraiment décevante, surtout après un été si productif au gymnase et sur les pentes, a fait savoir Thompson. Avec mon équipe, je vais établir un plan pour les semaines à venir et cibler le moment où je pourrai recommencer à dévaler les pistes plus forte que jamais. »