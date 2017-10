Le grand Marv Levy de retour au Stade olympique

Maintenant âgé de 92 ans, Levy est en ville pour les retrouvailles des Alouettes de 1977, qui avaient gagné la Coupe Grey aux dépens des Eskimos d'Edmonton sur le terrain glacé du Stade olympique.

D'entrée de jeu, il a précisé aux jeunes hommes qui forment les Alouettes d'aujourd'hui qu'il n'était pas là pour leur faire un « pep talk ». Mais, il a quand rappelé des principes importants du sport compétitif, comme l'importance de la préparation et de de ne jamais abandonner quand les choses vont mal, comme c'est le cas présentement chez les Oiseaux.

« Certains vont vous demander si vous avez le désir de vaincre. Je crois qu'il faut surtour se demander si on a le désir de bien se préparer. »

Le passage de Marv Levy à Montréal dans les années 70 ressemble un peu à celui de Marc Trestman plus récemment. Les deux hommes ont dirigé l'équipe pendant cinq ans et ont gagné la Coupe Grey deux fois en trois présences.

Si Trestman a été incapable de s'établir comme entraîneur-chef dans la NFL par la suite, Levy lui, a dirigé les Chiefs de Kansas City pendant cinq saisons avant de se retrouver à Buffalo où il oeuvré pendant 12 saisons, atteignant le Super Bowl quatre années d'affilée, sans pouvoir le gagner.

Durant la période de questions qui a suivi, plusieurs joueurs avaient des questions à poser sur la séquence incroyable des Bills de 1990 à 1993, où ils se sont inclinés au Super Bowl devant les Giants et les Redskins, avant de se faire battre deux fois par les Cowboys de Dallas.

Levy a rappelé l'esprit et le leadership qui caractérisait ses Bills à l'aube de cette séquence historique.

Lors d'une journée particulièrement chaude au camp d'entraînement, Levy a dit à ses joueurs que ce serait pire le lendemain. Il leur a cité un général américain de la Première Guerre mondiale qui avait dit à ses troupes que quand c'était trop difficile pour les autres, c'était parfait pour lui. Le général en question a alors pris les devants et a mené son bataillon à la victoire.

Sa citation n'était pas tombé dans l'oreille de sourds.

« On se retrouve en finale de l'AFC contre les Raiders de Los Angeles. Il fait froid et il neige à Buffalo, comme il peut faire ici à Montréal. Nous sommes en train de nous préparer pour le botté d'envoi quand le secondeur Darryl Talley m'a demandé s'il pouvait s'adresser à l'équipe. Il a dit: "Quand, c'est trop difficile pour les autres, c'est parfait pour nous!" Nous avons gagné le march 51-3. »

Les Bills ont ensuite perdu le Super Bowl aux mains des Giants de New York, quand le botteur de Buffalo, Scott Norwood a raté un placement de 47 verges pour la victoire.

Si la carrière de Norwood s'est terminée un an plus tard, Marv Levy et ses Bills sont retournés au Super Bowl trois autres fois.