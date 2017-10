L'Impact veut offrir une dernière victoire à Patrice Bernier

Autant l'Impact (11-16-6) que le Revolution (12-15-6) sont éliminés de la course aux éliminatoires de la MLS. Les joueurs du Bleu-blanc-noir promettent toutefois de tout donner dans l'espoir d'offrir une dernière victoire à Bernier.

« C'est certain que ce n'est pas la fin de saison souhaitée, mais il reste un dernier match, un match à domicile, et c'est le dernier de Pat. Nous voulons terminer ça en beauté, a rappelé l'attaquant Anthony Jackson-Hamel, plus tôt cette semaine.

« Nous voulons aussi récompenser nos partisans, qui ont été là tout au long de la saison. Gagner le dernier match à domicile, le dernier de Pat, ce serait spécial. »

Le club rendra hommage à Bernier lors d'une cérémonie sur le terrain avant le match. Le capitaine effectuera aussi un tour d'honneur après la rencontre.

Âgé de 38 ans, Bernier avait annoncé avant la campagne 2017 qu'elle serait sa dernière en tant que joueur. Personne au sein de l'Impact n'a voulu dévoiler ce qui attend le Brossardois la saison prochaine, mais tout indique qu'il occupera un poste d'entraîneur, soit avec le grand club, soit dans l'Académie.

« Patrice a toujours été un étudiant du sport, a mentionné l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. Ce sera peut-être la prochaine étape pour lui. Je pense qu'il pourrait bien faire. »

« Il connaît très bien son foot, a renchéri Jackson-Hamel. Il donnait des conseils à l'entraînement sur le positionnement, les tactiques et la technique. [...] Il me parlait souvent de mon positionnement, comment placer mon corps dans le jeu. »

Jackson-Hamel et le défenseur Laurent Ciman ont également reconnu que celui qui était capitaine de l'Impact depuis 2014 sera difficile à remplacer la saison prochaine.

« Il montrait toujours l'exemple. Il était toujours à son affaire et il était là pour tout le monde. Il rassemblait les troupes quand on en avait besoin. Ce sera un gros morceau à remplacer », a raconté Jackson-Hamel.

« Il ne lâchait jamais. Il avait un grand coeur et il avait toujours le bon mot au bon moment pour nous réconforter et pour remonter le moral des troupes, a ajouté Ciman. C'est lui qui faisait le discours d'avant-match et il avait toujours le bon mot pour nous encourager et nous permettre de sortir en lions. Il va nous manquer, mais il va rester dans les parages. Je pense qu'on va continuer de le voir souvent ici. »

Même si l'Impact n'a qu'une victoire à ses neuf derniers matchs (1-8-0), le Revolution pourrait être une bonne proie pour le Bleu-blanc-noir en vertu de son dossier à l'étranger de 0-13-3. Ignacio Piatti pourrait être de retour au jeu dans le camp montréalais, après avoir soigné une blessure à un genou. Jackson-Hamel devrait aussi être de la formation partante, lui qui s'est remis d'une blessure à une cuisse.

Biello a promis d'offrir quelques minutes à ceux qui ont moins eu l'occasion de se faire valoir cette saison. Par contre, il voudra aussi maximiser les chances d'offrir une dernière victoire à Bernier.

« Nous avons discuté d'un plan ensemble et c'est lui qui va me dire quand il est prêt à sortir, a expliqué Biello. J'ai beaucoup de respect pour lui et je vais le laisser prendre cette décision. »

Bernier a fait ses débuts avec l'Impact en 2000, dans la défunte A-League. Après un exode d'une décennie en Europe, il est revenu à Montréal en 2012, quand l'équipe a fait son entrée en MLS. Il disputera dimanche son 151e match avec l'équipe en MLS et il a récolté jusqu'ici 14 buts et 25 aides en saison régulière. Bernier a aussi participé à 56 matchs avec l'équipe nationale du Canada au cours de sa carrière, amassant deux buts et cinq aides.