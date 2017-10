Hamilton le plus rapide à Austin, Stroll encore loin

Le Britannique a été le plus rapide des deux séances de la journée. Il a réussi un chrono imbattable de 1 min 34 s 668/100 sur le circuit texan.

Il faisait beau, chaud et humide pour la deuxième séance d'essais libres, disputée en fin après-midi, et les pilotes ont pu utiliser les pneus ultra-tendres de Pirelli, à bande rose pour le week-end.

Hamilton a été le seul à descendre dans les 94 secondes au tour. Il se donne un très bel élan dans sa tentative de récupérer au Texas son titre mondial.

Max Verstappen (Red Bull) a été le plus rapide des autres. Il a fini avec un chrono de 1:35,065, soit 133 millièmes de mieux que Sebastian Vettel, troisième vendredi.

Mais Vettel, qui a toujours une chance de remporter le titre, a eu des problèmes mécaniques durant la deuxième séance.

L'essieu avant de sa Ferrari, déréglé, l'a obligé à rentrer aux puits. Il a perdu de précieuses minutes pour préparer sa voiture pour la course, avec le plein d'essence.

Une Ferrari dans le gravier

Vettel a offert aux spectateurs dans la deuxième séance la plus belle figure de style de la journée : un superbe tout droit à haute vitesse dans l'avant-dernier virage (no 19), qui s'est achevé dans le bac à gravier.

Il a pu s'en extirper et revenir au garage pour faire nettoyer sa Ferrari.

Le Québécois Lance Stroll n'a pas réussi à tirer le maximum de sa Williams, en proie notamment à des problèmes d'échappement durant la deuxième séance.

Il a fini cette première journée de travail au 16e rang, à 3,1 secondes du temps de référence. Son coéquipier Felipe Massa a été beaucoup plus performant, finissant en huitième place (1:36,460).

Pourtant, lors de la première séance de travail, Stroll avait réussi à se maintenir dans le top 10 pendant près d'une heure avant de finir au 12e rang (1:38,534), avec la sixième vitesse de pointe de 322,1 km/h.

Dans cette première séance, Hamilton avait écrasé la concurrence avec un chrono de 1:36,335.

Lewis Hamilton Photo : Getty Images/Clive Mason

Le Québécois travaille ce week-end sans son ingénieur James Urwin, parti en congé de paternité. C'est l'Italien Luca Baldisserri qui le remplace. Il a guidé Stroll durant tous ses essais privés.

À ses premiers tours de piste dans la Renault, l'Espagnol Carlos Sainz fils (1:36,529) a fini sa première journée de travail avec le 11e temps. Il a fait jeu égal avec son nouveau coéquipier Nico Hülkenberg qui a pris le 12e rang en 1:36,534.

L'Allemand utilise des composantes du groupe propulseur de 2018 et sera pénalisé d'un recul de 20 places sur la grille de départ de la course de dimanche pour avoir changé son turbo compresseur pour la cinquième fois cette saison, soit une fois de plus que la limite permise.

Lance Stroll n'a que deux points de retard sur Hülkenberg au championnat des pilotes, et l'objectif du Québécois est de finir devant l'Allemand à Austin. Le recul sur la grille du pilote Renault sert sa cause.

Résultats de la première journée d'essais libres à Austin (temps cumulés) :