Hamilton le plus rapide à Austin, Stroll bien parti

La première séance de 90 minutes a commencé sur une piste humide, après qu'un petit crachin a mouillé la piste texane.

Les pilotes ont chaussé des pneus intermédiaires pour les 40 premières minutes avant de passer aux pneus lisses pour piste sèche.

Hamilton a écrasé la concurrence avec un chrono de 1 min 36 s 335/1000 à la 68e minute.

Lewis Hamilton Photo : Getty Images/Clive Mason

Il a repoussé son rival au championnat, Sebastian Vettel, à une demi-seconde (1:36,928, +0,59). Le pilote Ferrari a fini devant le Finlandais Valtteri Bottaas (1:36,979).

Max Verstappen (Red Bull) a fait le q4e temps, en 1:37,339, à une seconde pleine du temps de référence.

Pour sa première séance officielle sur le circuit texan, Lance Stroll s'est maintenu dans le top 10 pendant une heure. À mi-séance, il avait le 7e chrono.

Il a grimpé jusqu'au 2e rang dans la dernière demi-heure, avant de conclure au 12e rang avec son chrono de 1:38,534, mais avec la sixième vitesse de pointe de 322,1 km/h.

Le Québécois travaille ce week-end sans son ingénieur James Urwin, parti en congé de paternité. C'est l'Italien Luca Baldisserri qui le remplace. Il a guidé Stroll durant tous ses essais privés.

À ses premiers tours de piste dans la Renault, l'Espagnol Carlos Sainz fils (1:38,093) a fait le 10e temps.

Son nouveau coéquipier Nico Hülkenberg n'a pu faire mieux qu'un temps de 1:38,904.

L'Allemand utilise des composantes du groupe propulseur de 2018 et sera pénalisé d'un recul de 20 places sur la grille de départ de la course de dimanche pour avoir changé son turbo compresseur pour la cinquième fois cette saison, soit une fois de plus que la limite permise.

Lance Stroll n'a que deux points de retard sur Hülkenberg au classement, et l'objectif du Québécois est de finir devant l'Allemand. Le recul sur la grille du pilote Renault sert sa cause.

Encore des problèmes pour McLaren. Une fuite hydraulique a retenu Fernando Alonso au garage durant presque toute la séance. Il n'a fait que quatre tours non chronométrés.

Résultats de la première séance d'essais libres :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:36,335, 18 tours, à la moyenne de 206,018 km/h Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:36,928 (20) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:36,979 (10) Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:37,339 (21) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:37,352 (26) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes-Benz) 1:37,570 (23) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:37,598 (20) Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz) 1:37,808 (25) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) 1:37,861 (20) Carlos Sainz fils (ESP/Renault) 1:38,093 (24) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:38,408 (16) Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 1:38,534 (25) Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:38,904 (19) Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault) 1:39,267 (28) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:39,336 (17) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:39,366 (14) Sean Gelael (INA/Toro Rosso-Renault) 1:40,406 (25) Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:40,448 (19) Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:41,115 (25)

Non-chronométré :