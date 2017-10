Le roman d’Arlette Cousture Ces enfants d'ailleurs publié en Pologne

Un texte de Cécile Gladel

Le livre, qui raconte l’histoire des enfants Pawulski, va donc connaître une deuxième vie. L’histoire de cette renaissance n’est pas banale.

Après la parution de Ces enfants d’ailleurs, Arlette Cousture a eu de nouveaux voisins, dont Adam Koniuszewski, qui était alors âgé de 15 ans. « Je me souviens quand nous nous sommes présentés à elle par-dessus notre clôture avec mon frère Thomas. Elle nous a demandé si nous nous moquions d’elle, car nous avions les mêmes prénoms que deux de ses héros dans le livre », raconte Adam Koniuszewski qui vit maintenant à Genève, en Suisse, lors d’une entrevue téléphonique.

Arlette Cousture explique qu’elle avait fait de nombreuses recherches et qu'elle avait choisi des noms populaires en Pologne.

L'auteure Arlette Cousture en 2010 Photo : Radio-Canada/Christian Côté

Adam Koniuszewski a relu le livre il y a trois ans environ et traduisait des passages à sa femme, qui est polonaise. « À ce moment-là, ça m’a touché profondément. Je suis né en Pologne et j’ai grandi au Canada. Je suis plutôt canadien avec des racines polonaises. En plus, 2017 marque 75 ans de relations diplomatiques entre le Canada et la Pologne. Nous nous sommes dit qu’il fallait ramener cette histoire en Pologne, il fallait que les Polonais la découvrent. »

Arlette Cousture était enchantée de son initiative. Il s'agit pour elle d'un retour à la maison pour son histoire, dont une grande partie se déroule en Pologne.

Adam Koniuszewski, avec sa femme Margot, a négocié avec quelques maisons d’édition pour finalement choisir Les éditions WAM (Wydawnictwo WAM), à Cracovie.

On a travaillé assez fort. Arlette Cousture est un grand nom de la littérature, mais en Pologne, elle n’est pas connue. Adam Koniuszewski

Pour marquer cette publication, Arlette Cousture est invitée au Salon du livre de Cracovie, la ville où se déroule l’histoire, et elle recevra la Médaille Honoris Gratia par le président de la ville. Le lancement du livre est aussi l’occasion d’une tournée en Pologne pour l'écrivaine. Elle fera d’ailleurs une rencontre d’auteure avec des jeunes à la Bibliothèque d’Auschwitz. « C’est ce qui m’émeut le plus », souligne-t-elle.

La traduction en polonais a été faite par Joanna Warmuzińska-Rogóż, directrice adjointe de l'Institut des langues romanes et de traduction de l'Université de Silésie à Katowice.

Un roman qui a bien cerné le peuple polonais

Adam Koniuszewski souligne qu’Arlette Cousture a bien décrit et représenté le caractère général des Polonais dans son roman. « On reconnaît la tête dure des Polonais, ils s’obstinent avec des choses. Ils sont comme ça, on le reconnaît dans le roman. »

L’écrivaine explique qu’elle a fait une énorme recherche qui a duré quatre ans pour ce livre en compagnie de son conjoint, sans jamais mettre le pied en Pologne. « Quand je l’ai écrit, il n’y avait pas d'Internet pour la recherche. J’ai beaucoup lu, fouillé dans les bibliothèques », explique Arlette Cousture.

Par ailleurs, elle ajoute qu’elle s’est inspirée du peuple québécois et des similitudes entre les deux pays.

C’est vrai que des Polonais me demandent toujours comment l’histoire peut être aussi exacte. Je leur dis toujours que je me suis inspirée de notre passé catholique. Arlette Cousture

Elle n’a découvert la Pologne que lors du tournage de la série tirée de ses romans, réalisée par Jean Beaudin il y a 20 ans.

Un livre qui est aussi un outil social

Le livre va aussi servir à l’éducation des jeunes, par l’entremise de l’association à but non lucratif créée par Adam Koniuszewski, la fondation The Bridge, dont l’objectif est l'éducation des jeunes aux enjeux mondiaux avec des activités en Pologne, en Suisse et au Canada.

Arlette Cousture et Adam Koniuszewski à l'Institut français de Varsovie le 19 octobre 2017. Photo : Piotr Wozniakiewicz

Le tout s’inscrit dans le contexte de la campagne Stop à la culture du gaspillage, que mène la Fondation dans les écoles polonaises depuis plus d’un an pour promouvoir une économie verte et durable. « En Pologne, le papier est collecté par les villes et va à l’incinérateur, mais les gens peuvent le collecter et le vendre à des courtiers. Ça ne représente pas de grosses sommes, mais les jeunes ont réussi à récolter et à envoyer au recyclage des tonnes de papier », explique Adam Koniuszewski.

Cette somme a permis à The Bridge d’acheter 2000 exemplaires du roman d’Arlette Cousture pour les offrir à des écoles et à des bibliothèques. « Les gens moins fortunés qui ne peuvent pas acheter le livre peuvent l’emprunter à la bibliothèque », ajoute Adam Koniuszewski.