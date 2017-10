Un mort et trois disparus : octobre est dur pour le foot international

Vous regardiez de l’émail ou du fini mat quand Choirul Huda a rendu l’âme dimanche dernier?

Huda avait 38 ans. Il était gardien de but. Titularisé plusieurs fois en formation nationale indonésienne, c’était un héros de longue date avec sa formation de Lamongan.

Dimanche dernier, il est entré en collision avec son défenseur Ramon Rodrigues. Les deux joueurs convergeaient vers un ballon libre. Aucun n’a renoncé. Les jambes de Rodrigues ont donné contre la poitrine et contre la tête de Huda. Il s’est effondré, conscient, mais sévèrement atteint. Puis, il a perdu conscience. Tout à coup, les intervenants de premier secours ont semblé paniquer. On l’a transporté à l’hôpital. Mais on n’a pu que constater son décès.

Verdict du personnel médical : Choirul Huda est mort des suites d’un traumatisme crânien et d’un coup à la nuque.

« Ça ne compte pas »

Si ça s’était produit à Laval, ou en MLS, avec l’Impact, si le gars s’était appelé Thompson ou Robichaud, on en aurait parlé a-bon-dam-ment! L’autopsie médiatique se poursuivrait encore. Mais à l’autre bout de la planète? C’est passé presque sous silence. À peine quelques textes d’agence de presse à gauche et à droite et aucun suivi.

Pourtant

On peut pourtant croire que cette mort-là aurait pu être évitée. On peut le supposer et s’interroger. Et la leçon serait aussi valable ici qu’ailleurs, non?

Si Huda avait porté un casque protecteur comme celui que porte Petr Cech avec Arsenal en première division anglaise, s’en serait-il sorti? Est-ce qu’on ne devrait pas obliger les gardiens (surtout dans les rangs mineurs) à porter ce genre de casque? À l’avant, en défense, à cause de l’utilisation de la tête dans la plupart des phases de jeu, le port du casque serait contesté. Mais pour un gardien? Pourquoi pas?

Pourquoi la mort de Huda n’entraîne-t-elle pas, au moins, une réflexion plutôt que de passer tout droit, comme un vulgaire fait divers?

Les disparus

Les qualifications pour la Coupe du monde en Russie ont (presque) pris fin. Il reste quelques matchs de barrage dont l’un, pas banal, opposera la Suède à l’Italie.

Ce qui est sur, c’est que ce sera un Mondial sans les États-Unis et sans les Pays-Bas.

C’est énorme.

Les États-Unis aspirent à l’élite mondiale depuis 30 ans. Ils ambitionnent de recevoir la phase en finale en 2026 (candidature conjointe avec le Mexique et le Canada). Leur exclusion est désastreuse sur le plan de la promotion. Le plus gros marché télévisuel du monde sera privé de ses héros. Mauvaise nouvelle pour le foot nord-américain.

Et les Pays-Bas. Ouf! J’ai grandi en admirant les Brésiliens, leur football samba ainsi que le football total de Cruyff et des Néerlandais. Les Brésiliens dansent encore, les Néerlandais, beaucoup moins. Mais j’aime Arjen Robben. J’aime le foot un peu teigneux des Pays-Bas. Il leur a valu une place en finale en Afrique du Sud et la troisième place à Rio.

Dehors les Néerlandais! Absents, comme les Américains.

Patrice Bernier Photo : Radio-Canada/Impact de Montréal

Et Patrice?

Patrice Bernier jouera son dernier match professionnel dimanche sous les couleurs de l’Impact. Il a surtout fait carrière en Europe.

Vous saviez qu’il avait été sélectionné 81 fois (!) pour représenter le Canada?

Il le sait bien que vous regardiez sécher de la peinture pendant qu’ils connaissaient ses meilleures années en Allemagne, au Danemark et en Norvège.

C’est un homme humble et un grand athlète qui tirera sa révérence dimanche.

Heureusement, cette dernière « disparition » pourrait ne pas en être une. Il est question de le garder dans l’entourage de l’équipe. Pour le foot québécois, pour ceux et celles qu’il peut encore inspirer, ce serait bien, même en semi-lustre.