Un chandail rare de Jackie Robinson mis aux enchères

Le chandail, qui fait partie d'une offre de Heroes of Sports par Heritage Auctions, a été certifié par Mears, l'une des plus sérieuses entreprises d'authentification de souvenirs. Il est accompagné d'une lettre de la veuve de Robinson, Rachel, disant que c'est celui que le membre du Temple de la renommée a porté à la fin de la saison 1947, lorsqu'il est devenu le premier joueur noir des ligues majeures et a gagné le titre de recrue de l'année.

« C'est le seul connu de la saison 1947, le seul qui reste, a déclaré Chris Ivy, directeur des enchères liées aux sports pour Heritage Auctions, à l'Associated Press lors d'une interview téléphonique. Il est resté dans son placard pendant plus de cinq décennies jusqu'à ce qu'il soit finalement vendu à un collectionneur privé au début des années 2000. »

La vente aux enchères en ligne s'est ouverte vendredi et se termine à 23 h, le 19 novembre. La collection entière appartient à un propriétaire et peut être consultée sur le site de Heritage.

Parmi les autres articles offerts, citons le pantalon de Babe Ruth le jour de son intronisation au Temple de la renommée en 1939, le gant d'or de Keith Hernandez en 1978, le chandail de Wilt Chamberlain en 1966, le trophée de Bill Vukovich aux 500 milles d'Indianapolis en 1953 et les chaussures de Muhammad Ali lors de son combat contre Ken Norton en 1973.

Ivy a déclaré que le maillot de Robinson a été évalué à plus de 3 millions de dollars. Il ne serait pas surpris s'il dépassait cette somme.

« C'est difficile d'estimer une pièce comme celle-ci. C'est une pièce unique, a-t-il dit. Parmi les objets de collection, un chandail d'une saison recrue est toujours recherché, c'est quelque chose de significatif. »