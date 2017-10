Weidemann et Bloemen s'imposent aux sélections nationales en longue piste

Weidemann, d'Ottawa, l'a emporté en 4 min 3 s 87/100. Elle a été suivie d'Ivanie Blondin, d'Ottawa (4:06,27), et de Brianne Tutt, d'Airdrie, en Alberta, qui a réalisé un record personnel de 4:08,42.

« Mon but, c'était d'être constante et de réaliser des chronos identiques à chaque tour, a indiqué Weidemann. Je crois que ça s'est bien reflété dans ma course. J'ai tenté de mettre en pratique tous les éléments sur lesquels j'ai travaillé à l'entraînement. Je travaille avec un nouvel entraîneur, Marcel Lacroix, et je suis vraiment contente de la façon dont l'entraînement se déroule. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison. »

Blondin est préqualifiée pour les Coupes du monde d'automne dans cette distance et aussi au 5000 m, puisqu'elle s'est classée parmi les cinq premières dans ces épreuves lors des Championnats du monde des distances individuelles la saison dernière.

Bloemen, de Calgary, l'a emporté en 6:17,35, suivi de Ben Donnelly, d'Oshawa, qui a enregistré un record personnel de 6:21,71, et d'Antoine Gélinas-Beaulieu (6:22,73), de Sherbrooke, qui a fini 3e, lui aussi avec un record personnel.

« Ç'a été une course difficile, a affirmé Bloemen, qui est préqualifié dans cette distance en vertu du fait qu'il a pris la 4e place aux mondiaux des distances individuelles.

« J'ai trouvé que la glace s'était un peu détériorée au moment où est arrivé le tour des derniers duos de patineurs. C'était la première fois cette saison qu'il fallait composer avec ça. J'avais le sentiment de perdre de la vitesse dans les lignes droites et mes chronos par tour déclinaient un peu. J'avais l'impression que le plan de course ne fonctionnait pas, et j'ai ressenti un peu de frustration. Mais vers la fin de la course, j'ai commencé à trouver des façons de bien gérer la situation, notamment en modifiant un peu mes enjambées, et j'ai pu terminer sur une bonne note. Je pense que je suis sur la bonne voie. »