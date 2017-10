Si Hamilton gagne à Austin, Mercedes-Benz conserve son titre

Si Lewis Hamilton gagne la course texane, ou si son coéquipier Valtteri Bottas l'emporte, l'équipe allemande conservera son titre des constructeurs.

Mercedes-Benz a 540 points et surtout une avance de 145 points sur Ferrari avec quatre courses à disputer. L'équipe italienne doit marquer 17 points de plus que Mercedes-Benz à Austin pour repousser la course au titre au Grand Prix du Mexique.

S'il n'y a pas vraiment de suspense pour ce titre, celui des pilotes est plus disputé.

En effet, pour que le Britannique puisse ce week-end récupérer son titre de champion du monde, que détient encore Nico Rosberg, il y a deux scénarios :

qu'il gagne et que son rival au championnat, Sebastian Vettel, ne termine pas mieux qu'à la sixième position;

qu'il finisse deuxième et que Vettel ne finisse pas mieux que neuvième.

Avec 306 points, Hamilton a une avance de 59 points sur Vettel et doit en marquer au moins 16 de plus que l'Allemand pour recevoir son quatrième titre des pilotes. Ce qui, au regard des derniers résultats de Ferrari, est une possibilité.

Si Hamilton finit au troisième rang, le titre se jouera à Mexico dans une semaine.

Lance Stroll peut entrer dans le top 10

Le pilote québécois est actuellement en 12e position avec 32 points.

Son coéquipier Felipe Massa, en 11e place, et le pilote Renault Nico Hülkenberg, en 10e, ont seulement deux points de plus que lui.

« J'y vais course par course, et on verra le total à la fin. Ça ne sert à rien d'y penser », a dit Stroll dans le paddock jeudi.

Lance Stroll et Felipe Massa Photo : Getty Images/Mark Thompson

Pour le Québécois, finir devant son coéquipier et dans le top 10 serait un formidable début à sa carrière en F1, et une réponse claire à tous les sceptiques, s'il en existe encore.

Parlant de Felipe Massa, il n'a aucune nouvelle de l'équipe Williams sur un éventuel renouvellement de son contrat pour la saison 2018.

Le Brésilien dit que les négociations ont cessé après les essais privés de Robert Kubica à Silverstone et à Budapest, où le pilote de réserve de l'équipe, Paul di Resta, a aussi tourné à titre comparatif pour l'équipe.

« J'ai été clair avec l'équipe, a dit Massa à Austin. Je veux une réponse avant le Grand Prix du Brésil (12 novembre). Je veux savoir si c'est oui ou non, noir ou blanc, bon ou mauvais. Peu importe. »

« Je n'ai rien à dire sur les derniers tests, a-t-il précisé. Je me concentre sur mon travail, et je suis toujours aussi content de m'installer dans mon cockpit. »

Red Bull réussit à convaincre Max Verstappen

L'équipe autrichienne a confirmé vendredi avoir fait signer au pilote néerlandais un prolongement de son contrat jusqu'à la fin de la saison 2020.

Soit un an de plus que la durée de son contrat actuel.

« Red Bull m'a toujours fait confiance, a expliqué Verstappen. Du programme de développement quand j'avais 16 ans, à mon arrivée en F1 à 17 ans, à mon volant chez Red Bull ensuite.

« Red Bull partage mes ambitions, et m'appuie quels que soient les résultats en piste », a-t-il conclu.