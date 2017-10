Place aux finales de la WTA

Ainsi, la Roumaine Simona Halep (no 1) se retrouve dans le Groupe rouge aux côtés de l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 4), de la Danoise Caroline Wozniacki (no 6) et de la Française Caroline Garcia (no 9).

Le Groupe blanc rassemble l'Espagnole Garbine Muguruza (no 2), la Tchèque Karolina Pliskova (no 3), l'Américaine Venus Williams (no 5) et la Lettone Jelena Ostapenko (no 7).

Le tournoi pourrait valoir 1500 points au classement si la gagnante l’emporte sans subir de défaite dans la phase de groupe.

Le titre de no 1 au monde est donc en jeu puisque toutes les participantes, à l’exception de Garcia, sont en position de déloger Halep du sommet.

Par ailleurs, Muguruza a reçu le titre de joueuse de l’année.Cette dernière a décroché le deuxième titre majeur de sa carrière à Wimbledon. Elle est aussi devenue la deuxième joueuse espagnole, après Arantxa Sanchez, à se hisser en tête du classement mondial.

Muguruza a aussi gagné à Cincinnati, en plus d'atteindre les demi-finales à Brisbane (Australie), Rome, Birmingham (Angleterre), Stanford (Calfornie) et Tokyo.

En double, l’honneur est allé à la Suisse Martina Hingis et à sa partenaire taiwanaise Chan Yung-jan.