L’héritage musical actualisé des Rolling Stones

Un texte de Philippe Rezzonico

Cette déclaration quelque peu ironique de Mick Jagger a été faite à un journaliste du New Musical Express… le 16 mars 1968. Jagger avait alors 24 ans. Pensait-il vraiment qu’il allait encore faire de la scène en 2017, à l’âge de 74 ans?

C’était pourtant le cas, jeudi soir à Paris, pour le premier de trois spectacles des Rolling Stones au nouvel U Arena de Nanterre, la plus grande salle couverte d’Europe, qui a été « baptisée » par les Britanniques. En 2002, les Rolling Stones avaient joué dans le nouveau stade de Foxboro (en banlieue de Boston) avant que les locataires en devenir, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, y aient disputé un match. Situation identique, jeudi : l’édifice sera le domicile fixe de l’équipe de rugby Racing 92 dans quelques semaines et servira pour les Jeux olympiques de 2024.

Plus de 50 ans après leur premier passage à l’Olympia de Paris dans les années 1960, les Britanniques parviennent encore à créer l’événement dans l’Hexagone. Après la salle comble de 40 000 personnes de jeudi, 80 000 personnes sont attendues dimanche et mercredi. Comme d’habitude, c’était les « Nations unies du rock » autour de l’aréna avant l’ouverture des portes. On pouvait y croiser des amateurs venus de toutes les régions de la France et d’autres en provenance de l’Angleterre, de l’Italie, des Pays-Bas, du Canada, des États-Unis et même de l’Argentine.

Les fans des Rolling Stones affluent pour le premier concert d'une série de trois à Paris, dans le nouvel U Arena de Nanterre, la plus grande salle couverte d’Europe. Photo : Reuters/Charles Platiau

Désormais, il n’y a plus beaucoup de spectateurs présents dans une salle qui sont plus âgés que les membres du groupe. Jagger, Keith Richards (73 ans), Charlie Watts (76 ans) et Ronnie Wood (70 ans) totalisent la vénérable somme de 293 années. Pour des raisons évidentes, les Stones ont depuis longtemps une étiquette « nostalgie » accolée à eux. C’est de bonne guerre. Mais sont-ils encore pertinents? Peuvent-ils encore livrer la marchandise? La presse française s’est penchée sur plusieurs perceptions tenaces cette semaine. Le concert a apporté plusieurs réponses.

Les Stones sont prévisibles : Pourtant, pour les besoins de la tournée No Filter, ils ont décidé d’interpréter Sympathy For the Devil en ouverture : entrée en matière endiablée, digne d’un rappel, quand des milliers de personnes chantent les « woo-ooo! » dès que les lumières s’éteignent.

Les Stones ne chantent jamais de nouvelles chansons : Il y en a pourtant deux dans cette tournée, tirées de leur album de reprises Blues and Lonesome (2016), célébré unanimement par la critique comme étant leur meilleur disque depuis le 20e siècle et écoulé à 2 millions d’exemplaires. L’harmonica de Jagger durant Just Your Fool était incendiaire. Quant à Ride ‘Em on Down, elle avait des allures de rouleau compresseur. Qui est mieux placé que les Rolling Stones pour faire connaître une chanson blues de 1937 aux nombreux jeunes couples français dans la vingtaine présents dans l’aréna? Les Stones, c’est aussi la leçon d’histoire.

Les Stones chantent toujours les mêmes chansons : Ici, c’est forcément un peu vrai. Les amateurs qui paient le gros prix (certains billets à plus de 300 euros) veulent entendre les titres de légende. Mais il faut nuancer. Le groupe propose une chanson en rotation de son choix d’un concert à l’autre. Hier, c’était Under My Thumb. Elle n’avait pas été interprétée depuis 2006, avant l’actuelle tournée. Play With Fire et la rarissime Dancing With Mister D, pas jouées sur scène depuis 1990 et 1973, respectivement, ont été quelques fois de la partie depuis le début de la tournée en septembre.

Les amateurs ont aussi leur mot à dire. Lors de chaque concert, via Internet, les spectateurs peuvent voter parmi quatre chansons. « On n’avait pas la Dance des canards », a blagué Jagger, en français impeccable, en présentant la sélection offerte. Let’s Spend the Night Together a remporté l’élection d’un soir. Je ne l’avais pas entendue en spectacle depuis 1998. Les Rolling Stones, c’est aussi un répertoire sans fond.

Un concert des Stones, c’est de qualité variable : Ça dépend beaucoup sur quelles bases repose l’analyse. À l’arrière-scène, Charlie Watts est toujours le métronome par excellence. Et il sourit de plus en plus en vieillissant. À l’avant, Jagger demeure l’indisputable bête de scène du rock. La voix porte et il danse et se déplace comme un artiste de 35 ou 40 ans. Un Français près de moi a hurlé « Move like Jagger! », faisant référence à la chanson de Maroon 5. Il ne peut pas faire comme Jagger, jeune homme. Il EST Jagger. C’est lui, le modèle.

Ronnie Wood? Pour un gars qui a appris qu’il avait un cancer du poumon au mois de mai, le petit jeune du groupe avait tout du survivant. L’opération visant à prélever la tumeur a visiblement été un succès. Wood ne fume plus et ça se voit. Je l’ai déjà vu aussi bon sur scène – il a été exceptionnel durant Paint It Black et Start Me Up -, mais jamais aussi en forme depuis 30 ans.

Keith Richards? Là, c’est vrai, ça peut drôlement varier d’un soir à l’autre depuis une dizaine d’années. Jeudi, c’était un excellent soir. Impérial durant Tumbling Dice, Hunky Tonk Women et Midnight Rambler, Richards avait bien plus de voix qu’à Québec il y a deux ans durant Happy et Slipping Away. Bon, c’est relatif, la « qualité » de la voix de Richards, mais quand même. Ça compensait pour quelques petits manques de synchronisme, ici et là.

Keith Richards, Darryl Jones et Ronnie Wood jouent au nouvel U Arena de Nanterre, à Paris. Photo : Reuters/Charles Platiau

L’héritage musical

Mais plus que jamais, c’est le symbolisme qui frappe le plus lors d’un concert des Rolling Stones en 2017, particulièrement après l’hécatombe de grands noms de l’histoire de la musique depuis deux ans : David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael, Chuck Berry, Tom Petty, Gord Downie, Walter Becker (Steely Dan), Gregg Allman, etc. À quelques exceptions comme Cohen et Glen Campbell, tous étaient plus jeunes que les membres des Stones au moment de leur départ prématuré. Les grands passent, mais les Rolling Stones perdurent.

Durant Miss You, quand des femmes dépeintes en néons sont visibles sur les quatre écrans de la dimension de gratte-ciel, on a vu soudainement apparaître des éclairs. Les mêmes que celui que l’on voyait sur le visage de Ziggy Stardust. Un bel hommage discret à Bowie.

Les Stones ne sont plus d’actualité : Vraiment? Pourtant, quand des milliers de voix entonnent You Can’t Always Get What You Want, n’entendons-nous pas là la complainte universelle de toutes les générations d’êtres humains qui espèrent des jours meilleurs? L’émotion est toujours au rendez-vous.

Et, Gimme Shelter, offerte au rappel, avec des images qui évoquent des événements récents (Donald Trump, Black Lives Matter), n’est-elle pas autant d’actualité en 2017 que lors de sa naissance à la fin des années 1960? Poser la question, c’est y répondre. Et quand l’affaire s’est conclue avec une version de fin du monde de (I Can't Get No) Satisfaction, il ne restait personne à convaincre dans l’enceinte.

C’est un peu ça, le problème avec les Rolling Stones. On présume de tellement de choses sur leur compte, qu’une mise à jour occasionnelle de leurs prestations sur scène s’avère nécessaire pour se souvenir des hymnes fédérateurs, des leçons d’histoire, du répertoire sans fond… Bref, pour se souvenir de l’héritage musical qu’ils trimbalent encore sur cette planète, dans un contexte bien plus actualisé qu’il n’y paraît.