Les Canucks se heurtent à Bergeron et aux Bruins

Bergeron n'avait pas participé aux cinq premières rencontres du calendrier. Il se remettait d'un intervention chirurgicale subie cette été pour une hernie sportive.

Anders Bjork a réussi un doublé pour les gagnants.

Brad Marchand a ajouté une contribution d'un but et deux passes et David Pastrnak a fourni un but et une passe.

Anton Khudobin a réalisé 26 arrêts devant la cage des Bruins (3-3-0) en remplacement de Tuukka Rask qui été victime d'une commotion cérébrale lors de l'entraînement mercredi.

Derek Dorsett, Bo Horvat et Thomas Vanek ont marqué pour les Canucks (2-3-1), tandis que Michael Del Zotto récoltait deux passes.