Le premier Grand Prix de patinage artistique dans l'oeil d'Alain Goldberg

Q. Chez les femmes, la Russe Evgenia Medvedeva a ébloui tout le monde aux derniers Championnats du monde. À quoi vous attendez-vous d’elle?



Qu’elle fasse la même chose! Elle est d’une régularité exceptionnelle. J’ai vu ses derniers programmes : chorégraphiquement, tout est au point.

Il n’y a qu’une seule personne qui puisse la battre : elle-même, si par exemple l’émotivité prend le dessus (ce qui n’est pas quelque chose qui la dérange normalement).

Medvedeva sera une fière concurrente toute la saison, y compris à la finale des Grands Prix et aux Jeux olympiques.

À Moscou, à ce premier Grand Prix, il faudra aussi surveiller sa coéquipière Elena Radionova. Et plus tard cette saison, il faudra avoir à l’œil une autre Russe, Alina Zagitova, elle aussi extraordinaire.

Q. À Moscou, le Japonais Yuzuru Hanyu, champion olympique et du monde, est l’immense favori chez les hommes. À quoi faut-il s’attendre de lui?

Il manque de gros noms chez les hommes à ce premier Grand Prix. On peut dire qu’Hanyu part favori.

Son meilleur score au total des programmes court et long est de 330,43 points. Le meilleur score de l’Américain Nathan Chen, un sérieux rival qui réussit le quadruple lutz et qui a cinq quadruples sauts dans son programme, est de 307,46 points. Notre Canadien à Moscou, Nam Nguyen, lui, n’a jamais fait plus que 245,21 points.

Mais Hanyu n’est pas à l’abri d’erreurs. On l’a d’ailleurs vu offrir une contre-performance dans son programme libre cet automne en compétition à Montréal.

Il y a une énorme pression sur ses épaules. Tout se joue dans sa tête. On peut dire ça de tous les sports, mais le patinage artistique est particulier.

Imaginez un journaliste pendant qu’il écrit, avec son professeur de journalisme qui lit par-dessus son épaule et qui lui souligne ses erreurs. Ça va le crisper un peu. Le patineur, lui, a des milliers de paires d’yeux qui le regardent. Ça rend les choses plus compliquées.

Yuzuru Hanyu Photo : Associated Press/Koji Sasahara

Outre Hanyu, il faudra aussi surveiller à ce Grand Prix le Kazakh Denis Ten. Il a fait de grosses contre-performances après avoir fini 3e aux Jeux olympiques de Sotchi, comme cette 16e place aux derniers Championnats du monde, mais ça ne reflète pas sa vraie valeur. Il va sûrement finir dans les trois premiers.

Q. Les patineurs canadiens ont-ils des chances de podium à Moscou?

En danse, on verra Piper Gilles et Paul Poirier, le troisième duo du Canada derrière Virtue-Moir et Weaver-Poje. C’est merveilleux de les regarder danser.

Ce sera difficile, mais ils devraient être sur le podium. Ils seront opposés aux Américains Shibutani, 3es des derniers mondiaux. Il y aura aussi Bobrova et Soloviev, qui seront chez eux en Russie. Si Gilles et Poirier réussissent à les battre, ce sera bon signe pour la suite de leur saison.

Les Canadiens Julianne Séguin et Charlie Bilodeau pourraient aussi monter sur le podium chez les couples. Ils se comportent toujours bien et font des programmes presque sans faute.

Mais ils ont de très sérieux adversaires, comme les Russes Stolbova et Klimov, vice-champions olympiques et 5es aux mondiaux (une contre-performance pour eux), et Tarasova et Morozov, 3es aux mondiaux.

Q. Pourquoi les grosses pointures canadiennes comme Kaetlyn Osmond, Gabrielle Daleman, Patrick Chan, Scott Moir et Tessa Virtue ne participent-elles pas à ce Grand Prix?

Chaque patineur dans les 12 premiers au monde n’a droit de faire que deux Grands Prix dans une saison. L’ISU répartit ces patineurs dans les compétitions pour que celles-ci soient intéressantes, en tenant compte de l’endroit où se tient la compétition.

Patrick Chan, Kaetlyn Osmond, Tessa Virtue, Scott Moir, Meagan Duhamel et Eric Radford seront du prochain Grand Prix : les Internationaux Patinage Canada, à la fin octobre.

Q. Nous sommes à plus de 100 jours des Jeux olympiques. Où en sont les patineurs dans leur préparation? Que veulent-ils tester en compétition en début de saison?

Ils testent leur nouvelle chorégraphie, ajustent leurs sauts pour voir lesquels fonctionnent le mieux selon les angles et les trajectoires. C’est un travail très technique et psychologique.

Les patineurs vont peut-être faire des inversions dans leur programme si tel saut fonctionne mieux avant tel autre.

C’est comme si un avion, au lieu de décoller sur sa piste habituelle, décollait sur une nouvelle piste : avec des courbes, de nouvelles lignes droites, des zigzags. Il faut arriver à ajuster les chorégraphies aux trajectoires avec lesquelles le patineur a pratiqué ses sauts.