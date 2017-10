Expérience et médailles pour l'équipe canadienne de bateau-dragon en Chine

Un texte d’Olivier Tremblay

Quatre sélections canadiennes sont au rendez-vous : les séniors A, B et C (plus de 40, 50 et 60 ans) ainsi que l’équipe première. La première journée a été faste, avec neuf médailles d’or, dont huit pour les séniors, qui crachent leur feu sur leurs adversaires.

L’équipe première, de son côté, a gagné cinq médailles en sept finales. Elle n’a toutefois remporté l’or qu’une fois, au 2000 m féminin dans la catégorie bateau standard.

Des 56 membres de l’équipe première, 29 vivent leur baptême de la compétition avec une sélection canadienne. Dans cette optique, les résultats sont loin d’être insatisfaisants.

« Les vétérans forment les jeunes, qui apprécient l’expérience de la compétition à ce niveau et apprennent à s’y adapter », explique Marianne Tai, athlète de l’équipe canadienne et du club Outer Harbour, à Toronto, en entrevue téléphonique à Radio-Canada Sports.

Tout est là : il faut s’adapter les uns aux autres, à cet environnement, à la culture, à la nourriture et à l’altitude, qui a des effets sur certains d’entre nous. Nous nous en tirons bien. L’équipe est tissée serré. C’est agréable. Nous sommes concentrés quand il faut l’être. C’est magnifique. Chaque personne aime s’amuser, nous pouvons rire et blaguer ensemble, mais dans le bateau, au travail! Nous avons soif de victoires. Marianne Tai, de l'équipe nationale canadienne de bateau-dragon

Jeudi, les sélections féminine et mixte ont toutes deux dû se contenter de l’argent au 1000 m, bateau standard, en raison d’un infime retard de 0,3 s. « C’est l’histoire de nos vies », laisse tomber Tai, philosophe.

« Ces deux performances étaient solides, vraiment solides, martèle Tai. Nous étions affamés, passionnés. Nous n’aurions pu demander une meilleure course. Personne n’est sorti du bateau en croyant que nous aurions pu mieux nous débrouiller. Nous avons mis notre cœur, notre âme dans cette course. Parfois, on ne tire tout simplement pas les bonnes cartes. »

L’équipe entend aussi ajuster ses stratégies en vue des trois dernières journées de compétitions, sur les distances de 500 m et de 200 m. L’eau est peu profonde à certains endroits, les couloirs sont rapprochés les uns des autres et les vagues peuvent influer sur les résultats selon les couloirs.

On ne peut rien laisser au hasard.

Jusqu’ici, les principaux rivaux du Canada sont la Chine, les États-Unis et la Thaïlande. Cette dernière sera la nation hôtesse des prochains mondiaux bisannuels. Et l’équipe canadienne, compte tenu du roulement de personnel de cette année, a déjà 2019 en tête.

« Beaucoup de jeunes talents sont rapides, affamés et forts, reconnaît Tai. On ne voudrait pas que les vétérans laissent en héritage une jeune équipe sans expérience. Il faut les former. Et les vétérans sont prêts à relever ce défi pour que nous demeurions l’un des meilleurs pays du monde dans notre sport.

« Au bout du compte, c’est l’expérience qui compte. Je veux que ces jeunes en acquièrent le plus possible, qu’ils comprennent le sport, qu’ils maîtrisent leurs émotions et qu’ils apprennent à pousser, même quand on a l’impression qu’on veut mourir de fatigue pendant la course. »