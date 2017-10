Stroll attend beaucoup du week-end à Austin

Le Québécois a précisé aux journalistes dans le paddock d'Austin, jeudi, ce qui avait finalement provoqué son abandon au Japon.

« C'était juste une crevaison, mais la course a été difficile avec deux passages aux puits, dont mon arrêt prématuré, a rappelé Stroll. Un mauvais week-end dès le samedi en qualif. Un week-end à oublier. »

Mais il tire une certaine consolation de la performance de son coéquipier Felipe Massa en qualification à Suzuka, avec le huitième rang sur la grille de départ.

« Felipe a été rapide, et ça nous a prouvé qu'on peut être performant sur tous les circuits d'ici la fin de la saison », a précisé Stroll.

« Nous avons amélioré la voiture en prévision des circuits nécessitant beaucoup d'appui, et avec de grandes courbes rapides, a-t-il ajouté. On s'en est rendu compte en Malaisie et au Japon.

« Donc, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas performant ici à Austin. On devrait être beaucoup plus compétitif dans les sections à haute vitesse, comme dans le premier secteur », a-t-il affirmé.

Lance Stroll Photo : Getty Images/Mark Thompson

Pour le Canadien anglais, c'est un retour en terre nord-américaine qui lui fait du bien.

« Je suis content de revenir dans cette région près de chez moi. Ce n'est pas chez moi, mais pas loin. En tout cas, ça m'a permis de m'arrêter chez moi avant d'arriver ici », a-t-il affirmé.

« Il y a une belle ambiance, avec beaucoup d'amateurs de F1. Ça va être un bon week-end », a conclu le pilote de 18 ans, dont l'anniversaire arrive à grands pas.

Lance Stroll sait que les Américains préparent un gros spectacle pour ce week-end, avec de grandes vedettes de la chanson.

« Je ne connais pas tout le programme, mais ça va être amusant », a-t-il dit, prudent.

Justin Timberlake et Stevie Wonder seront en spectacle au circuit. Et c'est le médaillé d'or olympique Usain Bolt qui donnera le départ de l'épreuve.

Bolt participera à un tour de démonstration dans une Mercedes-Benz de route avec à son volant Lewis Hamilton, avant de donner le coup d'envoi du tour de formation de la course.

Les propriétaires de la F1, américains, réservent des surprises aux spectateurs tout au long du week-end texan.

Deux pilotes pour un siège

L'équipe Williams a continué son évaluation des candidats pour le poste de coéquipier de Lance Stroll en 2018.

Robert Kubica et Paul di Resta ont tourné cette semaine sur le circuit Hungaroring, près de Budapest.

Kubica a effectué mardi une deuxième journée d'essais privés pour l'équipe britannique, après celle, « réussie » selon l'équipe, au circuit de Silverstone, le 11 octobre.

Il a encore tourné dans la FW36 de 2014, mais aucun détail n'a filtré de l'équipe qui a simplement dit que la jourmée avait cette fois été « productive ».

On sait juste que Kubica a fait un tête à queue dans la ligne droite des puits, avec preuve photographique à l'appui provenant de l'agence hongroise racingline.hu.

Kubica avait déjà tourné en F1 plus tôt cette année pour l'équipe Renault. Il avait fait en juin 115 tours sur le circuit routier de Valence dans la Renault de 2012.

L'équipe française lui a préféré l'Espagnol Carlos Sainz fils, dans une complexe transaction à trois avec McLaren et Toro Rosso.

Robert Kubica Photo : Getty Images/Charles Coates

Mercredi, c'était au tour de Paul di Resta de piloter la Williams FW36. L'équipe a dit que la journée avait été « chargée ».

« L'équipe n'est pas pressée de prendre sa décision alors qu'elle continue son processus d'évaluation », a dit un porte-parole au site motorsport.com.

Di Resta avait remplacé au pied levé le pilote titulaire Felipe Massa, malade, lors du week-end du Grand Prix de Hongrie.

Selon l'agence Reuters, Kubica aurait une longueur d'avance sutr Di Resta et Massa.

Le pilote polonais, vainqueur du Grand Prix du Canada en 2008, avait dû arrêter la F1 en 2011 après un accident de rallye au printemps de cette année-là.

Il s'était abîmé le bras droit : tendons sectionnés, multiples fractures à l'avant-bras et main écrasée. Une équipe de 7 chirurgiens avait travaillé pour lui éviter l'amputation.

Son retour après 6 ans d'absence serait un grand coup de publicité pour l'équipe, qui mise sur la vitesse du pilote polonais, son expérience pour aider Stroll en 2018 et son âge, 32 ans, pour satisfaire son commanditaire en titre, Martini.

Son bras droit, bien que rétabli, reste atrophié, et obligerait l'équipe à modifier le cockpit de la Williams.

Williams garderait Di Resta comme pilote de réserve en 2018, au cas où le retour de Kubica ne se passerait pas comme prévu.